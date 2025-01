Sanremo: il Casinò 'sfonda' il muro dei 50 milioni di incassi, lieve calo su base annua ma cresce nel mese di dicembre

Il Casinò di Sanremo termina il 2024 con un lieve calo (1,8%) rispetto all’anno scorso quando centrò il miglior risultato dal 2012, ma supera i 50 milioni di euro e rimane in linea con gli incassi degli ultimi anni, superando l’obiettivo annuale prefissato.

Sono stati 51,7 i milioni di euro incassati nell’anno appena terminato con il mese di dicembre che supera quello del 2023. Al termine della splendida serata di ieri, che ha visto moltissimi clienti nelle sale, l’ultimo mese dell’anno ha visto un incasso di 4,8 milioni di euro, il 4,8% in più dell’anno scorso, rispetto ai 4,59 milioni.

La splendida festa di Capodanno, tra la musica dei ‘Paipers’ e l’energia di Andrea Paris, ha coronato con un intrattenimento di qualità un anno denso di impegni e di risultati raggiunti per la casa da gioco matuziana. Superato, quindi, l’obiettivo dei 50 milioni basato all’inizio dell’anno su una precisa analisi dell’andamento dell’universo dell’intrattenimento legato al gioco.

L’incasso dei 51,7 milioni è un risultato premiante, superiore alle più rosee aspettative, che permette all’azienda di veleggiare in acque tranquille, messa in sicurezza, con un forte capitale sociale, consolidata anche nel patrimonio delle Risorse Umane, avendo implementato l’iter di acquisizione del personale e rinnovata anche dal punto di vista strutturale e dell’offerta di divertimento.

“Siamo molto soddisfatti – ha detto il Presidente Gian Carlo Ghinamo, supportato dai consiglieri Balestra e Nocita - di aver oltremodo superato il traguardo che ci eravamo posti all’inizio del 2024. Sono state messe in campo tutte le azioni propedeutiche a raggiungere il risultato. Dopo l’exploit del 2023 che ha permesso di aumentare il capitale sociale aziendale sino a 12 milioni di euro, abbiamo compreso che l’azienda avrebbe dovuto affrontare un momento di consolidamento dei livelli ottenuti e che quindi doveva essere riconsiderato il bilancio finale. Ci siamo, per questo, prefissati la ‘deadline’ dei 50 milioni, ampliamente centrata e oltrepassata con l’impegno di tutti i nostri dipendenti, a cui va un sentito ringraziamento. Con il senso di responsabilità e la competenza di tutta l’azienda è stato possibile migliorare la nostra meta attraverso una mirata politica dell’intrattenimento, dove mese dopo mese sono stati effettuati i correttivi necessari per concretare le potenzialità aziendali in tema di accoglienza, proponendo momenti di svago e di cultura di pregiata qualità. Abbiamo, al contempo, proseguito nel maquillage delle nostre sale inaugurando il rinnovato ristorante Biribissi, elegante e dotato di elementi di modernità ed ecosostenibilità, particolarmente graditi dai nostri clienti. Il 2024, inoltre, verrà ricordato come l’anno del consolidamento delle risorse umane, un investimento che guarda al futuro. Il valore aggiunto di ogni azienda è costituito dal personale con il suo know-how, un patrimonio di professionalità, che va implementato e ottimizzato. Le nostre tipicità sono i punti di forza di una realtà imprenditoriale che traina l’economia del comprensorio, soprattutto dal punto di vista turistico. Il nuovo anno, quindi, sia foriero di performanti realizzazioni tese a rendere questa azienda sempre più competitiva, moderna e finalizzata al progressivo miglioramento”.

“Con l’esposizione ‘Il Casinò si mette in mostra’ – termina Ghinamo - abbiamo aperto gli eventi per festeggiare i 120 anni di attività, un compleanno che premia l’immagine e gli ideali che hanno reso grande questa azienda, la sua tradizione turistico- culturale divenuta elemento di distinzione e di crescita, legame con il territorio, sinonimo di qualità dell’offerta e dell’immagine. Celebreremo insieme questo importante anniversario, puntando ad un 2025 ricco di successi per l’azienda e per la città”.

Il 2024 si conclude con un incasso totale di 12,8 milioni per i giochi tradizionali, con un incremento dell’1% rispetto al 2023, mentre le slot machines hanno registrato 38,9 milioni di incasso, in calo rispetto ai 40 milioni del 2023.

Il mese di dicembre ha portato 1,36 milioni (+16% paragonato al dicembre 2023) nelle sale dei giochi tradizionali e 3,45 milioni dalle Slot Machines (+0,9% rispetto al dicembre 2023).

Importante il risultato economico del gioco online che ha ottenuto 4.095 milioni di incasso, con un buon aumento dei giocatori a livello italiano, interessati alle diverse tipologie di intrattenimento on line proposte e fidelizzati dalla sicurezza delle metodologie di registrazione e pagamento.

Svetta il montepremi delle vincite superiori a 4.999 euro erogato nel 2024: ha raggiunto quota 12.608.583 milioni. Nel solo mese di dicembre sono stati centrati jackpot del valore superiore a 4,999 euro per complessivi 1.184.841. Nel 2024 sono stati sbaragliati tre super premi (del valore superiore a 50.000 euro) per complessivi 446.309.