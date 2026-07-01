Maltempo nell’Imperiese, piogge intense nell’entroterra e mini tromba d'aria a Ventimiglia: allagamenti, grandine e numerosi interventi

Dopo l'allerta e le previsioni diffuse in mattinata, il maltempo ha interessato la provincia di Imperia, con i fenomeni più intensi concentrati soprattutto nell'entroterra e nel comprensorio di Ventimiglia, dove si sono verificati alcuni allagamenti e locali grandinate. I dati pluviometrici confermano come le precipitazioni più abbondanti abbiano interessato le vallate interne. Apricale è stata la località con il maggiore accumulo di pioggia, con 46 millimetri, seguita da Pieve di Teco con 31 millimetri e Borgomaro con 28. Piogge significative anche a Rocchetta Nervina (20 millimetri), Ventimiglia (18), Bajardo (14), Dolcedo e Nava (13), Sanremo, Ceriana e Airole (11) e Dolceacqua (10).

A Ventimiglia, oltre alle precipitazioni più intense, si sono registrati alcuni allagamenti e grandinate, con disagi in diverse zone della città durante il passaggio del fronte temporalesco. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco, impegnati per danni causati dall'acqua, infiltrazioni, allagamenti, alberi crollati sulle strade e altre criticità legate al maltempo. Al momento, tuttavia, non vengono segnalati danni gravi né situazioni di particolare emergenza, mentre le richieste di soccorso sono state gestite nelle varie aree interessate dai fenomeni. Il vento, indicato da ARPAL come il principale fattore di rischio della giornata, ha effettivamente raggiunto intensità elevate. La raffica più forte è stata registrata a Ventimiglia con 82 km/h, seguita da Poggio Fearza con 78 km/h. Raffiche sostenute anche lungo la costa, con 46 km/h a Sanremo, 43 km/h a Imperia e 32 km/h a Pornassio. I corsi d'acqua si sono leggermente innalzati, senza destare preoccupazione.

Con il progressivo allontanamento della linea temporalesca è atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche nel corso della serata, anche se il mare tenderà a mantenersi molto mosso e il vento resterà sostenuto ancora tra la notte e la mattinata di domani.