Sanremo, animale precipita da un terrazzo all’altro: intervento dei Vigili del Fuoco in via Martiri (Foto)

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi a Sanremo, in via Martiri, dove un animale è caduto da un terrazzo finendo su quello sottostante, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia.

Sul posto è stata fatta intervenire un’autoscala per consentire le operazioni di recupero in sicurezza. L’intervento ha richiesto anche la temporanea chiusura al traffico della zona, con inevitabili rallentamenti alla circolazione.

Dopo alcuni minuti di lavoro, la situazione è tornata sotto controllo: l’animale è stato recuperato e messo in sicurezza, senza particolari conseguenze. Presenti sul posto anche gli agenti per la gestione della viabilità e la sicurezza durante le operazioni.