Maltempo, rami d'ulivo si spezzano e precipitano a Borghetto San Nicolò

Rami d'ulivo si spezzano e precipitano sulla strada e su un'auto parcheggiata. E' successo in serata a Borghetto San Nicolò, frazione di Bordighera.

Il maltempo che si sta abbattendo sull'Imperiese sta infatti, causando diversi disagi come strade e sottopassi allagati. A Borghetto San Nicolo, invece, alcuni rami nei pressi del cimitero del paese sono caduti sulla strada, vicino a un parcheggio, creando danni a una vettura in sosta.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti la Protezione civile e la polizia locale per liberare la strada e l'auto coinvolta.