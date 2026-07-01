mercoledì 01 luglio
Omicidio di Ceriana, il Gip: “Gravi indizi contro Olivieri”. Tra i motivi anche &quot;il timore di perdere casa e sostegno economico&quot;
Omicidio di Ceriana, il Gip: “Gravi indizi contro Olivieri”. Tra i motivi anche "il timore di perdere casa e sostegno economico"
Leggi le ultime di: Cronaca
 / Cronaca

Cronaca | 01 luglio 2026, 18:27

Maltempo, rami d'ulivo si spezzano e precipitano a Borghetto San Nicolò

Cadono lungo la strada e su un'auto parcheggiata

Maltempo, rami d'ulivo si spezzano e precipitano a Borghetto San Nicolò

Rami d'ulivo si spezzano e precipitano sulla strada e su un'auto parcheggiata. E' successo in serata a Borghetto San Nicolò, frazione di Bordighera.

Il maltempo che si sta abbattendo sull'Imperiese sta infatti, causando diversi disagi come strade e sottopassi allagati. A Borghetto San Nicolo, invece, alcuni rami nei pressi del cimitero del paese sono caduti sulla strada, vicino a un parcheggio, creando danni a una vettura in sosta.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti la Protezione civile e la polizia locale per liberare la strada e l'auto coinvolta.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium