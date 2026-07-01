Imperiese, allerta per il passaggio dei temporali: raffiche oltre i 90 km/h, ARPAL segnala burrasca forte su tutta la provincia

Sarà soprattutto il vento il fenomeno da tenere sotto osservazione oggi, mercoledì 1 luglio, in provincia di Imperia. ARPAL ha emesso un avviso meteorologico per burrasca forte su tutta la Liguria, segnalando il passaggio nel pomeriggio di una linea temporalesca proveniente dal Piemonte e diretta verso la costa. ondo le previsioni, la Zona A, che comprende l’intera provincia di Imperia, sarà interessata da temporali localmente forti, accompagnati da rovesci intensi, possibili grandinate e soprattutto da raffiche di vento molto forti, che durante i fenomeni più intensi potranno raggiungere e localmente superare i 90 km/h.

«Nel pomeriggio è atteso il transito di una linea temporalesca in arrivo dal Piemonte verso la Liguria, con fenomeni più probabili nelle aree interne», evidenzia ARPAL nel bollettino diffuso in mattinata. L’elemento che preoccupa maggiormente i previsori è proprio la forza delle raffiche associate ai temporali. Nel bollettino meteorologico la Zona A viene classificata con piogge forti, temporali a bassa probabilità ma potenzialmente intensi e soprattutto con vento di burrasca forte. Sulla fascia costiera imperiese il passaggio della perturbazione dovrebbe risultare più rapido rispetto all’entroterra, ma non sono escluse condizioni di forte instabilità anche lungo il litorale. «Il vento sarà il fenomeno più significativo da monitorare, in particolare durante il passaggio del fronte temporalesco», sottolinea ancora ARPAL. In serata è previsto un rapido miglioramento con l’esaurimento dei fenomeni temporaleschi, mentre il mare tenderà a diventare molto mosso.

Al momento non vengono segnalate particolari criticità sotto il profilo idrologico, tuttavia la Protezione Civile invita alla massima attenzione durante gli spostamenti. Sotto le previsioni nel dettaglio.

Oggi, mercoledì 1 luglio

Piogge: forti.

forti. Temporali: possibili, localmente intensi.

possibili, localmente intensi. Vento: burrasca forte con raffiche fino e oltre 90 km/h durante i temporali.

burrasca forte con raffiche fino e oltre 90 km/h durante i temporali. Mare: molto mosso dalla sera.

molto mosso dalla sera. Disagio fisiologico: caldo.

Domani, giovedì 2 luglio

Vento: ancora sostenuto da nord tra notte e mattino, con raffiche fino a 60-70 km/h .

ancora sostenuto da nord tra notte e mattino, con raffiche fino a . Mare: localmente agitato al largo, moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata.

localmente agitato al largo, moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata. Temperature: in diminuzione, clima più secco.

in diminuzione, clima più secco. Disagio fisiologico: condizioni di caldo localmente elevate nelle vallate interne e lungo la costa nelle ore centrali.

Dopodomani, venerdì 3 luglio

Tempo: stabile e prevalentemente soleggiato.

stabile e prevalentemente soleggiato. Vento: in attenuazione.

in attenuazione. Temperature: in lieve rialzo.

in lieve rialzo. Disagio fisiologico: possibili condizioni di caldo nelle zone costiere e nelle vallate meno ventilate.

La fase più delicata per l’Imperiese resta dunque quella del pomeriggio odierno, quando il transito della linea temporalesca potrà generare improvvise e violente raffiche di vento, fenomeno indicato da ARPAL come il principale fattore di rischio della giornata.