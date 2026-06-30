Carcere di Imperia, giovedì prossimo visita istituzionale della Camera Penale: confronto con stampa e istituzioni

La Camera Penale Imperia-Sanremo 'Roberto Moroni' ha annunciato una visita istituzionale al carcere di Imperia, in programma giovedì alle 9, alla presenza di una delegazione composta da esponenti della stessa Camera Penale, rappresentanti dell'associazione "Nessuno tocchi Caino" e amministratori del territorio.

A comunicarlo è il presidente della Camera Penale, avvocato Marco Bosio, attraverso un comunicato stampa nel quale viene illustrato il programma dell'iniziativa. Alla visita prenderanno parte Rita Bernardini, Sergio D'Elia ed Elisabetta Zamparutti, rappresentanti dell'associazione "Nessuno tocchi Caino", insieme al consigliere regionale Enrico Ioculano, al sindaco di Imperia e a numerosi consiglieri comunali. L'ingresso nella casa circondariale di Imperia servirà, come di consueto, per una visita all'interno della struttura penitenziaria, con l'obiettivo di verificare le condizioni del carcere e mantenere alta l'attenzione su una realtà considerata particolarmente delicata.

Al termine della visita, previsto intorno alle 12, la delegazione si fermerà all'esterno dell'istituto penitenziario per un incontro con la stampa, durante il quale saranno illustrate le osservazioni emerse nel corso del sopralluogo. Nel comunicato, il presidente Bosio rivolge anche un invito agli organi di informazione, sottolineando come "si tratti di un tema, quello del carcere, di estrema rilevanza sociale", evidenziando così l'importanza dell'appuntamento e del dibattito pubblico sulle condizioni del sistema penitenziario.