Riva Ligure, uomo di circa 70 anni salvato dall’annegamento: un’ora di rianimazione prima della corsa in ospedale

Momenti di grande apprensione questa mattina, intorno alle 10, in corso Villaregia a Riva Ligure, dove un uomo di circa 70 anni è stato salvato dopo un principio di annegamento.

Secondo le prime informazioni, l'uomo è stato recuperato dall'acqua e immediatamente soccorso dai presenti, che hanno iniziato le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dei mezzi di emergenza. "I primi minuti sono stati decisivi", riferiscono le testimonianze raccolte sul posto.

Pochi istanti dopo sono intervenuti l'ambulanza della Croce Verde Arma, l'automedica Alfa 2 e l'auto infermieristica, che hanno proseguito senza sosta le manovre rianimatorie. Sul posto anche la Polizia Municipale.