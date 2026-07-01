San Lorenzo al Mare e Riva Ligure, al via i corsi estivi gratuiti del Pastonchi tra inglese, spagnolo e logica

L'estate diventa un'occasione per imparare divertendosi all'Istituto Comprensivo Pastonchi. Sono partiti oggi, mercoledì 1° luglio, i corsi estivi gratuiti rivolti agli alunni della scuola secondaria di primo grado, un'iniziativa finanziata attraverso i fondi Agenda Nord 2026/2027 che punta a coniugare apprendimento, socializzazione e attività coinvolgenti. Il progetto trasformerà le mattine estive degli studenti in un percorso educativo innovativo, dove studio e gioco si affiancheranno per consolidare le competenze senza il peso delle tradizionali lezioni in aula.

La prima parte del programma sarà dedicata alle lingue straniere. Per l'inglese, gli studenti lavoreranno sul consolidamento e sulla conversazione grazie alla collaborazione con Sheida A. Rad, esperta della scuola Premier English di Imperia. Il percorso sarà caratterizzato da giochi di squadra, attività ludiche ed esercizi pratici, con l'obiettivo di migliorare la pronuncia e rendere più naturale l'utilizzo della lingua. Spazio anche allo spagnolo di livello base, affidato alla professoressa Zelia Canton, che accompagnerà i ragazzi alla scoperta della lingua attraverso un metodo accessibile e dinamico.

«L'obiettivo è permettere ai ragazzi di consolidare le proprie competenze linguistiche in un clima sereno e rilassato, sfruttando la dimensione del gioco per abbattere la paura di sbagliare», spiega la dirigente scolastica Paola Baroni. Le attività proseguiranno anche nella seconda parte del mese, quando il focus si sposterà sulle discipline scientifiche con il laboratorio "Logica in azione: officina di problem solving". A guidare il corso sarà il professor Matteo Casale, che proporrà un approccio diverso alla matematica attraverso enigmi, giochi di logica, sfide e attività pratiche, con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico e le capacità di ragionamento degli studenti.

Un'opportunità completamente gratuita per le famiglie di San Lorenzo al Mare e Riva Ligure, pensata non solo per mantenere vivo il rapporto con lo studio durante la pausa estiva, ma anche per favorire la crescita personale dei ragazzi e rafforzare il senso di comunità in vista del prossimo anno scolastico.