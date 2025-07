Sanremo, residenti esasperati per i continui furti in pieno centro: "Era una città tranquilla, ma non è più così"

"Sanremo è sempre stata una città tranquilla ma ultimamente non è più così".

E' molto amareggiato il nostro lettore Massimo C., residente a Sanremo, a cui stamattina, alle 7 circa, hanno rubato la bicicletta che aveva lasciato sulla rastrelliera, debitamente legata, posta sulla ciclabile all'altezza dell'incrocio tra Via Nino Bixio e Via Gioberti, nel cuore cittadino, prima di andare a fare la solita passeggiata mattutina sulla ciclabile.

"La zona di Via Nino Bixio è ostaggio di furti e danneggiamenti ai motorini, ci racconta il nostro lettore Massimo, da mesi i residenti chiedono interventi ma senza ottenere risposte concrete. I residenti, oltre a lottare con i rumori della movida, ora sono costretti a lottare contro i continui furti e danneggiamenti ai propri veicoli".

Un'altra residente della zona ha subito due furti di motorini nell'arco di un anno e paradossalmente nei giorni scorsi le è arrivata una multa per un divieto di sosta presa col motorino che le era stato precedentemente rubato e naturalmente denunciato. "Ricevuta la notifica, ci raccontano, si è immediatamente recata presso il commissariato a denunciare il fatto ma senza ottenere alcun valido contributo a recuperare il mezzo".

I residenti da tempo chiedono infatti, che il sistema di videosorveglianza venga implementato per evitare possibili zone buie. Delle indagini del furto si occupano i carabinieri della stazione di Sanremo. L'amarezza quindi per i cittadini è tanta ed è per questo che chiedono un tempestivo intervento dell'autorità preposte, non solo le forze dell'ordine ma anche amministrative e politiche al fine di tutelare residenti, cittadini e chiunque intenda godere in modo sano di una delle zone più rappresentative della città dei fiori.