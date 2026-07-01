Lions Club Bordighera Otto Luoghi, passaggio delle cariche: Gianluca Di Rocco nuovo presidente e premio MJF a Giribaldi

Una serata all'insegna dell'amicizia, del servizio e della continuità quella che si è svolta il 28 giugno nella cornice del Grand Hotel del Mare di Bordighera, dove il Lions Club Bordighera Otto Luoghi ha celebrato il tradizionale passaggio delle cariche. L'evento, caratterizzato dal suggestivo dress code "total white", ha riunito soci e ospiti nel giardino della struttura, creando un'atmosfera resa ancora più speciale dai colori e dai profumi dell'estate ligure.

Nel corso della cerimonia, il presidente uscente Axl Roberto Ferrandini ha ufficialmente passato il testimone a Gianluca Di Rocco, che guiderà il Club nel nuovo anno sociale. Presentato anche il nuovo consiglio direttivo, composto da Axl Roberto Ferrandini (Immediato Past President), Enzo Costagliola (segretario), Monica Cocilovo (cerimoniere), Delia Sabbieti (tesoriere), Barbara Bonino (censore), Lorenzo Prette (officer per la sicurezza), Elisabetta Giribaldi (marketing e comunicazione), Emanuela Surace (primo vicepresidente), con i consiglieri Davide Tacchi, Luca Mazzia, Mimma Espugnato De Chiara, Simona Amato, Raffaella Fogliarini, Fabrizio Condrò e Yodalis Currado. Gli incarichi di area saranno ricoperti da Mimma Espugnato De Chiara (GAT), Raffaella Fogliarini (GMT e coordinatrice LCIF) e Morena Biancheri (GST).

Nel suo intervento, Ferrandini ha tracciato un bilancio dell'anno appena concluso, sottolineando come i risultati raggiunti siano stati possibili grazie alla coesione del gruppo e alla volontà condivisa di promuovere una visione autentica del mondo Lions. Particolare rilievo è stato dato al lavoro svolto per far conoscere il significato più profondo dell'associazione, superando stereotipi e pregiudizi e favorendo una maggiore collaborazione con il territorio. Il Lions Day è stato indicato come il momento simbolo di questo percorso.

«Il mondo Lions è un mondo di privilegiati, non in senso elitario, ma perché formato da persone che hanno la possibilità concreta e la volontà di mettersi al servizio degli altri», è stato il messaggio ribadito dal presidente uscente, che ha richiamato anche la celebre frase di Albert Einstein: «È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio», come invito a continuare a diffondere la vera essenza dell'impegno lionistico.

Il neo presidente Gianluca Di Rocco ha confermato la volontà di proseguire lungo questo percorso, annunciando l'intenzione di sviluppare nuovi progetti e service, facendo leva sull'esperienza e sulla capacità organizzativa dimostrata dal Club negli ultimi anni. Nel corso della serata è stato inoltre consegnato a Elisabetta Giribaldi il prestigioso riconoscimento "Melvin Jones Fellow", assegnato per l'attività svolta negli anni e, in particolare, per il contributo offerto all'organizzazione del Lions Day.

La motivazione del premio racchiude il significato dell'onorificenza e dello spirito lionistico: «Per aver dimostrato che non è necessario apparire per essere d'esempio a tutti i soci del Club». Una frase che, come sottolineato durante la cerimonia, rappresenta pienamente i valori di servizio e dedizione che guidano il Lions Club Bordighera Otto Luoghi.