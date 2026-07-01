Casinò di Sanremo, giugno da record: incassi a 4,45 milioni, oltre 19 mila visitatori e grandi eventi internazionali

Un mese di giugno all'insegna della crescita per il Casinò di Sanremo, che archivia il primo semestre del 2026 con numeri in aumento sotto tutti i principali indicatori: incassi, presenze, vincite ed eventi di richiamo internazionale. La Casa da Gioco ha registrato 4,45 milioni di euro di introiti nel solo mese di giugno, portando il totale da inizio anno a 29,93 milioni di euro, con un incremento dell'11,04% rispetto allo stesso periodo del 2025. Anche sul fronte delle presenze il bilancio è positivo: 19.580 visitatori nel mese, per un totale di 124.167 ingressi dall'inizio dell'anno, con un aumento di 11.500 presenze rispetto ai primi sei mesi del 2025.

Grande soddisfazione anche per le vincite, che hanno premiato numerosi giocatori. Nelle sale slot sono stati distribuiti super premi superiori ai 5.000 euro per un totale di 962.873 euro, mentre il jackpot più elevato del mese è stato di 35.063 euro, centrato da un cliente cinese abituale frequentatore della Casa da Gioco. Complessivamente, dall'inizio del 2026, il valore delle vincite superiori ai 5.000 euro ha raggiunto 7.688.538 euro. Non solo slot. Anche i tavoli di Hold'em Poker hanno regalato emozioni, con due scale reali che nel mese di giugno hanno consentito di assegnare jackpot per un valore complessivo superiore ai 250 mila euro.

La "Cena a Palazzo" con il Principe Alberto II

Tra gli appuntamenti più prestigiosi del mese spicca la "Cena a Palazzo", organizzata il 22 giugno in una sala privata del Casinò, allestita con composizioni floreali, alla presenza di Alberto II di Monaco. L'iniziativa, promossa dal Casinò e dal Comune di Sanremo, ha riunito 140 ospiti e ha consentito di devolvere 40.000 euro alla Fondazione Prince Albert II, destinati a progetti di tutela ambientale. Nel corso della serata è stato inoltre presentato il cocktail "1905", ideato dal bartender Nicola Perotti, vincitore del concorso Cocktail Casinò di Sanremo, preparato con il Mesccià, prodotto recuperato secondo le antiche ricette della tradizione di Casa Grimaldi. A firmare il menù è stato lo chef Christian Garcia, storico cuoco del Palazzo del Principe di Monaco. Molti dei partecipanti, sottolinea il Casinò, visitavano per la prima volta la Casa da Gioco e hanno espresso apprezzamento per la struttura e l'organizzazione.

Un mese ricco di spettacoli e manifestazioni

Giugno è stato caratterizzato anche da un intenso calendario di eventi culturali, musicali e benefici ospitati nel teatro e nelle sale del Casinò. Gli appuntamenti figurano la celebrazione del 2 giugno, con il contributo del costituzionalista Alfonso Celotto e dell'avvocato Giulia Guerrini, oltre al concerto dell'Orchestra Sinfonica. Spazio anche a UnoJazz Festival, alla mostra Jazzin dell'artista Umberto Germinale, ai saggi delle scuole cittadine, alla manifestazione "Danzare per la Vita", allo spettacolo della Scuola Respighi, all'Oscar dello Sport, allo spettacolo benefico "Franziskani & Friends – Omaggio a Fabrizio De André", organizzato a favore dell'Fondazione Lega del Filo d'Oro, e al concerto del maestro Alfredo Conte, promosso dalla Fidapa Sanremo-Ventimiglia-Imperia. Ha riscosso interesse anche il seminario dedicato alle questioni urbanistico-edilizie, organizzato dal Comune insieme ad Anci Liguria, Università di Genova e Casinò, con la partecipazione del presidente del Tar Liguria Giuseppe Caruso. Il Roof Garden ha fatto registrare il tutto esaurito per lo spettacolo del comico Gabriele Cirilli, mentre grande partecipazione ha riscosso anche la cena di gala dell'Oscar del Cicloturismo, durante la quale è avvenuto il passaggio di testimone dalla Riviera dei Fiori, vincitrice del Green Road Award 2025, alla Ciclovia Trasimeno, premiata per il 2026. La serata è stata condotta da Ludovica Casellati, con gli interventi dell'attore **Raul Cremona> e del volto televisivo Peppone Calabrese.

Poker, nuovi tornei e piano industriale

Il presidente e amministratore delegato del Casinò, Giuseppe Di Meco, insieme ai consiglieri Sonia Balestra e Mauro Menozzi, sottolinea il valore della strategia perseguita dalla società: «Anche nel mese appena concluso la macchina organizzativa aziendale ha concretizzato eventi di grande levatura internazionale, che potenziano ulteriormente il nostro brand e che evidenziano la grande attenzione che riserviamo alla nostra clientela. Ad essa indirizziamo le sempre aggiornate proposte di intrattenimento, monitorando gradimenti e nuove esigenze», afferma Di Meco. Il presidente evidenzia inoltre il successo del Festival del Poker, dei tornei Texapoker Series e dei tavoli di Hold'em Poker, annunciando nuove competizioni internazionali nei prossimi mesi e il costante rinnovo delle sale slot: «Stiamo elaborando il nuovo piano di impresa che guarda al futuro aziendale a medio e lungo termine, un progetto che doterà l'azienda di quegli strumenti strutturali e organizzativi per essere sempre più concorrenziale e affrontare con i mezzi più opportuni le prossime sfide del mercato. Obiettivi che si raggiungono con il lavoro e la passione di tutti i nostri dipendenti e collaboratori, che ringrazio per l'impegno profuso», conclude il presidente.

Con i risultati di giugno, il Casinò di Sanremo supera così il giro di boa del 2026 confermando un semestre in costante crescita, sostenuto da un'offerta che punta su grandi eventi, spettacoli, tornei internazionali e qualità dell'accoglienza, elementi che la società considera determinanti per consolidare il proprio posizionamento sul mercato nazionale e internazionale.