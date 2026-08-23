Cinque comuni della val Nervia uniti per valorizzare il territorio, a Camporosso 'Dal Prà Big Band' chiude la rassegna "Jazz Valley" (Foto)

"Dal Prà Big Band" chiude la terza edizione della rassegna itinerante "Jazz Valley". Tante persone si sono riunite venerdì scorso sulla terrazza del Centro G. Falcone a Camporosso per ascoltare l'ultimo concerto della rassegna nata per portare le atmosfere uniche del jazz nei suggestivi borghi della val Nervia, creare momenti di aggregazione e valorizzare il patrimonio territoriale.

L'evento, organizzato dal comune di Camporosso, era a ingresso gratuito. "Si è conclusa con grande successo la 3ª edizione della rassegna Jazz Valley con una serata davvero entusiasmante" - commenta l'assessore di Camporosso Rosella Gastaldo - "Siamo tutti molto orgogliosi di questo giovane progetto, che si è rivelato un appuntamento molto interessante e promettente. Lavoreremo, dunque, con ancor più entusiasmo per le prossime edizioni, per rendere questa rassegna sempre più conosciuta e sempre di grande livello".

"È un progetto ambizioso, sicuramente è un evento che ci dà occasione di accrescere le nostre offerte e conoscenze musicali ma è anche un percorso che ha in sé un valore non secondario, di unione e collaborazione tra cinque centri della nostra vallata" - dice Gastaldo - "Quest'anno abbiamo avuto infatti il piacere di aggiungere alla rassegna il comune di Castelvittorio. L'edizione 2026 è stata davvero molto suggestiva, in termini di scelte musicali e di ambientazione. Abbiamo iniziato il 10 luglio con la serata dedicata a Buggio, siamo stati ospiti poi a Castelvittorio, siamo passati a Rocchetta Nervina, quindici giorni fa eravamo tutti a Dolceacqua e abbiamo concluso sulla nostra bellissima terrazza del centro Falcone, vestito ovviamente a tema per l'occasione, col piacere di offrire una serata piacevole e ricca di mille sfumature".

"Desidero porgere ringraziamenti sinceri nei confronti dei due pilastri portanti di questo progetto: Giuliano Raimondo, direttore artistico, e Fiorenzo D'Annunzio, ideatore e promotore" - afferma - "Anche quest'anno abbiamo avuto il sostegno dell'agenzia regionale di promozione turistica La Mia Liguria, che ringrazio, e l'appoggio dell'assessore regionale Luca Lombardi. Per aver condiviso con noi questa serata ringrazio di cuore il numeroso pubblico presente e per la grande disponibilità i consiglieri regionali Enrico Ioculano e Walter Sorriento, che sono stati con noi insieme ai tanti amministratori che ci hanno raggiunto".