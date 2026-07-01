Snorkeling, ATSL Area 1: attenzione alle maschere full face per i bambini sotto i 6 anni

L’informativa fa seguito alla nota del Ministero della Salute, trasmessa da Regione Liguria, relativa ai possibili rischi correlati all’uso di questi dispositivi nei bambini più piccoli.

Le maschere “full face” coprono l’intero volto e permettono di respirare attraverso naso e bocca. Proprio per la loro conformazione, tuttavia, richiedono un utilizzo appropriato e il rispetto rigoroso delle indicazioni riportate dal produttore, con particolare attenzione all’età minima di utilizzo, alla corretta vestibilità e alle condizioni del dispositivo.

La nota ministeriale richiama in particolare l’attenzione sul fatto che tali maschere devono riportare in etichetta l’indicazione di non utilizzo nei bambini di età inferiore ai 6 anni.

La letteratura scientifica segnala che, nei bambini più piccoli, il volume interno della maschera può risultare proporzionalmente elevato rispetto alla capacità respiratoria. In alcune condizioni questo può favorire il ricircolo dell’aria espirata, con possibile accumulo di anidride carbonica e riduzione dell’ossigenazione. Gli episodi possono manifestarsi anche in modo poco evidente, senza segni iniziali di agitazione, con possibile progressiva riduzione dello stato di coscienza.

Per questo motivo si raccomanda alle famiglie di:

leggere sempre con attenzione etichetta, istruzioni e limiti di età indicati dal produttore;

non utilizzare maschere “full face” nei bambini di età inferiore a 6 anni;

evitare l’uso di dispositivi non adeguati alla taglia o all’età del bambino;

verificare prima dell’utilizzo l’integrità della maschera, delle valvole e delle guarnizioni;

non lasciare mai i bambini in acqua senza sorveglianza diretta e ravvicinata;

interrompere immediatamente l’utilizzo in caso di difficoltà respiratoria, affaticamento, confusione, sonnolenza, agitazione o qualunque comportamento insolito.

ATSL – Area 1 sottolinea che l’obiettivo dell’informativa è favorire un uso sicuro e consapevole dei dispositivi ricreativi, soprattutto in vista della stagione estiva, fornendo ai cittadini elementi chiari e comprensibili per una scelta informata.

In caso di dubbi sull’utilizzo di attrezzature da snorkeling da parte dei bambini, è consigliabile attenersi alle indicazioni riportate dal produttore e rivolgersi a personale qualificato o al pediatra di riferimento.