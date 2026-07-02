Tunnel di Tenda, via libera all'allargamento della canna storica: passo decisivo per la Statale 20 tra Imperiese e Piemonte

Via libera al progetto esecutivo per l'allargamento della canna storica del Tunnel di Tenda, un intervento destinato a cambiare in modo definitivo il volto della Statale 20 del Colle di Tenda, asse viario fondamentale per i collegamenti tra la provincia di Imperia, la Valle Vermenagna e il Piemonte. Il Consiglio di amministrazione di Anas e il Commissario straordinario e amministratore delegato Claudio Andrea Gemme hanno approvato il progetto di alesaggio del traforo storico, mentre la Commissione Intergovernativa Italia-Francia, riunita a Parigi, ha dato il via libera alla documentazione di gara, consentendo di avviare l'iter per l'affidamento dei lavori.

Per il Ponente ligure si tratta di un passaggio particolarmente significativo. La Statale 20 rappresenta infatti una delle principali porte d'accesso al Piemonte dalla provincia di Imperia, utilizzata quotidianamente da lavoratori, imprese, trasportatori e turisti. Dopo anni di limitazioni, chiusure e disagi dovuti ai lavori e agli eventi calamitosi che hanno interessato il collegamento, il progetto dell'allargamento della canna storica rappresenta un ulteriore tassello verso il pieno ripristino della viabilità internazionale tra Italia e Francia.

«Accolgo con soddisfazione l'esito del passaggio al tavolo binazionale – ha dichiarato il Commissario Straordinario e AD di Anas Claudio Andrea Gemme – che ci consente di lavorare da subito all'indizione della gara. L'impresa che individueremo allargherà la struttura esistente per realizzare un secondo tunnel moderno monodirezionale, adeguato agli altissimi standard di sicurezza e di automazione già in funzione nella nuova canna in esercizio. Un intervento che trova finalmente concretezza e ci avvicina all'obiettivo di completare i lavori per un collegamento internazionale rapido ed efficiente».

L'intervento prevede un investimento di circa 140 milioni di euro. Il traforo storico sarà allargato fino a realizzare una piattaforma stradale larga 6,50 metri, comprensiva di banchina e corsia di emergenza, caratteristiche che permetteranno anche l'affiancamento dei mezzi di soccorso.

La nuova canna storica sarà percorribile in direzione Francia-Italia, affiancando il tunnel inaugurato nelle scorse settimane. Il progetto comprende inoltre la realizzazione di by-pass carrabili e pedonali tra le due gallerie e l'installazione di sistemi tecnologici e di sicurezza analoghi a quelli già presenti nel nuovo traforo, con particolare attenzione ai sistemi automatici di monitoraggio del traffico e di gestione delle emergenze.

Contestualmente, la Commissione Intergovernativa ha definito anche le fasce orarie di apertura del tunnel.

Da sabato 11 luglio a venerdì 31 luglio

dal lunedì al giovedì: 6-21;

venerdì, sabato, domenica e festivi: 6-23.

Per tutto il mese di agosto

apertura continuativa dalle 6 alle 23.

Dal 1° al 13 settembre

lunedì-giovedì: 6-21;

venerdì, sabato e domenica: 6-23.

Dal 14 settembre al 4 ottobre

dal lunedì al venerdì: 6-8, 12.30-13.30 e 18-21;

sabato e domenica: 6-23.

Infine, dal 5 ottobre il collegamento sarà nuovamente chiuso per sei settimane, una sospensione necessaria per consentire l'ultimo intervento sui tornanti del versante francese, fase che richiede la totale assenza di traffico lungo il collegamento.

Un calendario destinato a incidere direttamente sulla mobilità del Ponente ligure, considerato il ruolo strategico della Statale 20 del Colle di Tenda per i rapporti economici, turistici e commerciali tra la provincia di Imperia, il Piemonte e la vicina Francia.