Tunnel di Tenda, aperture estive ampliate dall'11 luglio: ad agosto transito tutti i giorni dalle 6 alle 23

L'assessore regionale ai Trasporti e ai Rapporti con i lavoratori frontalieri Marco Scajola ha partecipato oggi, in videocollegamento, alla Commissione Intergovernativa per il miglioramento dei collegamenti italo-francesi nelle Alpi del Sud, riunitasi a Parigi. Al centro dell'incontro le aperture estive e i futuri lavori del Tunnel di Tenda.

Nel corso della riunione, Scajola, insieme all'assessore della Regione Piemonte Marco Gabusi, ha richiesto un ampliamento delle fasce di apertura del tunnel per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese che operano nell'area.

"Con 627mila passaggi dalla sua riapertura in un anno, seppur con varie limitazioni, il Tunnel di Tenda si conferma un collegamento strategico e indispensabile - ha dichiarato Marco Scajola -. Insieme al collega Gabusi abbiamo prima raccolto le richieste del territorio e poi condiviso al tavolo la necessità di un'apertura il più inclusiva possibile nei mesi estivi. Dobbiamo soddisfare le esigenze di cittadini, turisti e operatori economici che hanno sofferto enormemente negli ultimi anni per la chiusura del tunnel".

L'accordo raggiunto prevede che, dall'11 luglio, il transito sia consentito dalle 6 alle 21 dal lunedì al giovedì e dalle 6 alle 23 dal venerdì alla domenica. Per tutto il mese di agosto il tunnel resterà aperto tutti i giorni dalle 6 alle 23. A partire da metà settembre è prevista una progressiva reintroduzione delle fasce orarie in vista dei nuovi lavori che, dal 5 ottobre, comporteranno la chiusura del traforo per sei settimane.

"Riteniamo questo risultato uno snodo importante, per cui intendo ringraziare i Governi italiano e francese e tutti i rappresentanti della Commissione Intergovernativa - ha aggiunto Scajola -. Durante la sessione abbiamo inoltre ribadito l'importanza di terminare i cantieri nel più breve tempo possibile, ovvero entro l'anno corrente".