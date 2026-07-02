Cala l’umidità dopo i temporali nell'imperiese: aria più secca da Sanremo a Ventimiglia

Dopo il maltempo e i temporali che hanno interessato il Ponente ligure nella giornata di mercoledì 1° luglio, l’Imperiese si è risvegliato con un clima decisamente diverso, caratterizzato da meno afa e aria sensibilmente più secca.

A confermarlo sono i dati della rete OMIRL di ARPAL Liguria, che nelle principali località della provincia mostrano un netto calo dell’umidità relativa nel giro di appena ventiquattro ore. Un cambiamento percepito chiaramente anche dai residenti, soprattutto lungo la costa.

A Sanremo il passaggio è stato evidente: dal picco dell'80% dell'umidità registrato nella giornata di ieri intorno a mezzogiorno, a distanza di ventiquattro ore il valore è precipitato, arrivando addirittura al 25%. Meno umidità anche a Ventimiglia, con una ventilazione settentrionale che ha contribuito a rendere l’aria più leggera e a migliorare la visibilità lungo tutto il litorale. E una situazione simile a quella sanremese si vede anche nel capoluogo di provincia, con un calo dell'umidità dell'aria dall'82 al 26% in un giorno.

Il fenomeno ha interessato anche l’entroterra. A Pieve di Teco e nella valle Arroscia il calo dell’umidità è stato accompagnato da una maggiore escursione termica tra la notte e il giorno, segnale tipico dell’arrivo di correnti più secche.

La violenta perturbazione del pomeriggio del primo luglio, caratterizzata da forti piogge e anche grandinate considerevoli (seppur di breve durata) ha quindi portato un netto cambiamento nel clima territoriale, non tanto a livello di temperature, quanto piuttosto nella percezione: sempre secondo i dati di Omirl le città costiere si aggirano intorno ai 30° di temperatura, valori simili alla giornata precedente, e anche nell'entroterra la situazione sembra analoga, con qualche sporadica eccezione, ma la diminuzione sensibile dell'umidità permette di vivere questo inizio di luglio con un'afa molto più sopportabile.

Nel prossimo periodo tuttavia non sono previste precipitazioni e, secondo le prime stime meteorologiche, l'umidità dovrebbe ricominciare a salire ritornando nell'arco di una settimana ai valori di fine giugno, anche se le temperature dovrebbero vedere una diminuzione di qualche grado.