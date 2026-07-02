Ventimiglia investe sul futuro: il nuovo percorso di Manutenzione e Assistenza Tecnica, una scuola che forma professionisti e crea occupazione

L'istruzione professionale rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci per accompagnare i giovani verso un inserimento qualificato nel mondo del lavoro. È da questa visione che nasce la proposta dell'IIS Fermi Polo Montale di attivare, a partire dall'anno scolastico 2027/2028, il nuovo percorso di Manutenzione e Assistenza Tecnica, un indirizzo fortemente orientato alle esigenze del territorio e alle trasformazioni del mercato del lavoro.

«La scuola deve essere capace di leggere il territorio e di anticiparne i bisogni», sottolinea la dirigente scolastica Maria Grazia Blanco. «Il nostro obiettivo è offrire ai ragazzi una formazione di alto livello che permetta loro di trasformare il diploma in una concreta opportunità di lavoro. Vogliamo costruire un ponte stabile tra scuola, imprese e sistema produttivo, affinché ogni studente possa progettare il proprio futuro con competenze solide e immediatamente spendibili.»

La scelta di attivare questo nuovo indirizzo nasce da un'attenta analisi delle esigenze del Ponente ligure e della particolare posizione strategica di Ventimiglia, porta naturale tra Italia, Francia e Principato di Monaco. In questo contesto il mercato del lavoro richiede con sempre maggiore insistenza tecnici specializzati nella manutenzione, nell'impiantistica elettrica, nell'automazione industriale, nella domotica e nelle tecnologie energetiche innovative.

I dati del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere confermano una domanda crescente di figure tecniche altamente qualificate e una significativa difficoltà delle imprese nel reperire personale con competenze adeguate. Il nuovo percorso nasce proprio per ridurre questo divario, formando professionisti pronti a rispondere alle richieste del sistema produttivo locale e transfrontaliero.

L'indirizzo offrirà una preparazione moderna e fortemente laboratoriale, con attività pratiche, visite aziendali, percorsi di Formazione in Situazione Lavorativa e collaborazioni con imprese del settore. Gli studenti acquisiranno competenze nella realizzazione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali, automazione, building automation, sistemi intelligenti di gestione dell'energia, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo ed efficientamento energetico.

Grande attenzione sarà dedicata anche alle competenze linguistiche. Il potenziamento del francese e dell'inglese tecnico consentirà ai diplomati di inserirsi con maggiore facilità anche nelle aziende della vicina Costa Azzurra e del Principato di Monaco, ampliando significativamente le prospettive occupazionali.

Per la dirigente Maria Grazia Blanco il nuovo indirizzo rappresenta molto più di un semplice ampliamento dell'offerta formativa: «Vogliamo dare una risposta concreta alle famiglie, ai giovani e alle imprese del territorio. Una scuola moderna deve essere capace di creare occupazione, contrastare la dispersione scolastica e accompagnare gli studenti verso un futuro professionale qualificato. Questo percorso nasce proprio con questa missione.»

Il progetto assume quindi un forte valore strategico anche sotto il profilo sociale. Percorsi altamente professionalizzanti e ricchi di attività laboratoriali rappresentano infatti uno degli strumenti più efficaci per favorire la motivazione degli studenti e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, ancora presente nel territorio provinciale.

Con questa proposta l'IIS Fermi Polo Montale conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per l'innovazione didattica e la formazione tecnico-professionale, rafforzando il dialogo con il sistema produttivo e contribuendo allo sviluppo economico del Ponente ligure.

Il nuovo percorso di Manutenzione e Assistenza Tecnica si presenta così come una risposta concreta alle sfide del presente e del futuro: una scuola capace di formare tecnici qualificati, creare occupazione e trasformare il diploma in un reale passaporto verso il mondo del lavoro.