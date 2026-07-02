Turismo, giugno conferma i numeri del 2025: Sanremo guarda con fiducia a luglio e agosto tra last minute e autostrade riaperte

Giugno ha confermato le aspettative, replicando sostanzialmente gli ottimi risultati dello scorso anno, mentre per luglio e agosto il comparto turistico guarda con moderato ottimismo all'evoluzione delle prenotazioni, confidando soprattutto nel tradizionale effetto last minute che ormai caratterizza da tempo le vacanze estive. È questo il quadro che emerge dalle valutazioni condivise dai rappresentanti delle principali associazioni di categoria del territorio, che fotografano una stagione partita con il piede giusto e destinata, salvo sorprese, a rimanere in linea con i buoni risultati delle ultime estati.

«Giugno è andato come l'anno scorso – spiega il presidente di Federalberghi Sanremo, Silvio Di Michele –. C'è chi ha registrato un piccolo incremento e chi una lieve flessione, ma complessivamente siamo sui livelli del 2025, che era stato un anno positivo. Replicare quei numeri è sicuramente un risultato importante.» Secondo Di Michele, resta ancora qualche disponibilità sia per luglio sia per agosto, ma il settore è ormai abituato a convivere con prenotazioni sempre più sotto data: «Oggi il cliente aspetta fino all'ultimo. Moltissime prenotazioni arrivano due o tre giorni prima della partenza, a volte persino il giorno stesso.»

Anche Christian Feliciotto (Confcommercio Sanremo) conferma il quadro: «Giugno alla fine ha pareggiato il risultato dello scorso anno, che era già stato molto positivo. Era partito addirittura meglio, poi si è assestato e siamo rimasti sugli stessi valori.» Le prospettive, aggiunge, sono quelle di replicare l'andamento degli ultimi due anni, che dopo il Covid hanno riportato numeri decisamente incoraggianti. Per agosto, in particolare, le prenotazioni relative alla settimana di Ferragosto sono già consistenti, mentre il resto del mese continua a riempirsi progressivamente con l'avvicinarsi delle date. Sulla stessa linea anche Maurizio Massimino, presidente provinciale degli albergatori di Confesercenti, che evidenzia come il settore stia mantenendo livelli di occupazione soddisfacenti, in continuità con le ultime stagioni estive. "Il mercato resta fortemente condizionato dalle prenotazioni dell'ultimo momento, ma gli operatori confidano che anche quest'anno il mese di luglio e soprattutto agosto possano consolidare i risultati registrati a giugno".

Il meteo resta il grande alleato dell'estate

Tra gli elementi che potranno fare la differenza nelle prossime settimane c'è innanzitutto il tempo. Con una stagione che si decide sempre più all'ultimo momento, condizioni meteorologiche favorevoli possono determinare un'accelerazione delle prenotazioni, soprattutto da parte del turismo di prossimità proveniente da Piemonte e Lombardia. Un altro fattore ritenuto fondamentale dagli operatori riguarda la riapertura dei cantieri autostradali, una notizia accolta con particolare soddisfazione. «Bisogna dare grande risalto a questo aspetto – sottolinea Di Michele –. Negli ultimi anni si è radicata l'idea che raggiungere la Riviera significasse impiegare sette o otto ore di viaggio. Oggi, con la conclusione di molti cantieri, questa percezione deve cambiare.» Secondo il presidente di Federalberghi, proprio l'immagine di una viabilità finalmente più scorrevole potrebbe convincere molti indecisi a scegliere Sanremo per una vacanza o anche soltanto per qualche giorno di relax. Più complicata, invece, la situazione dei collegamenti ferroviari, sui quali gli operatori continuano a registrare numerose segnalazioni di disagi tra sovraffollamenti e problemi organizzativi.

Nord Europa sempre presente

Tra le nazionalità straniere continua a distinguersi il mercato francese, tradizionalmente il più rappresentato, ma restano molto importanti anche i flussi provenienti dal Nord Europa. Nel mese di giugno, come confermato dagli operatori, norvegesi, svedesi e svizzeri hanno fatto registrare una presenza significativa, frutto anche delle attività promozionali realizzate insieme al Comune di Sanremo. Sempre più rilevante anche il ruolo dell'aeroporto di Nizza, che rappresenta il principale punto di accesso per numerosi turisti internazionali, compresi gli americani.

Manifestazioni: estate per intrattenere, autunno per richiamare turisti

Sul calendario degli eventi emerge una valutazione condivisa. Le manifestazioni estive vengono considerate un valido strumento di intrattenimento per chi è già in vacanza a Sanremo o possiede una seconda casa, mentre il vero motore dell'incoming turistico resta quello previsto tra settembre e novembre: "È proprio la bassa stagione, infatti, ad avere maggiore bisogno di eventi capaci di generare nuovi flussi di visitatori", e su questo fronte le associazioni guardano con interesse al programma predisposto per i prossimi mesi.

In attesa che il mercato completi il quadro delle prenotazioni, il sentiment tra gli operatori resta dunque improntato a una moderata fiducia: giugno ha confermato i buoni numeri dello scorso anno e, con il supporto del meteo e di una viabilità finalmente più agevole, luglio e agosto possono ancora regalare soddisfazioni al turismo della Riviera dei Fiori.