Filse lancia il centralino con IA per le informazioni sui bandi di Regione Liguria

Filse, la società finanziaria regionale in house, avvia un nuovo progetto di innovazione digitale con l’introduzione di un centralino basato su intelligenza artificiale, progettato per migliorare l’accesso ai servizi e la qualità delle risposte rivolte a imprese e cittadini relativamente ai bandi di Regione Liguria.

Il servizio sarà attivo a partire dal 6 luglio 2026 e accessibile tramite numero verde dedicato 800.94.07.08, con l’obiettivo di offrire un punto di contatto semplice, rapido e sempre disponibile.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di trasformazione digitale della società, di cui il centralino intelligente rappresenta un’ulteriore misura di innovazione, che mira a rafforzare l’accessibilità e l’integrazione con i sistemi informativi esistenti. Il servizio si caratterizza per un approccio fortemente orientato alla valorizzazione delle competenze interne e alla specificità del contesto finanziario regionale, garantendo un servizio attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che migliorerà in modo significativo accessibilità e tempestività delle informazioni.

Il centralino, inizialmente progettato per la gestione delle richieste telefoniche, sarà progressivamente evoluto in una piattaforma di assistenza multicanale. Il modello integrerà il canale telefonico esistente con strumenti digitali e sistemi di messaggistica, garantendo un’esperienza di interazione più completa, accessibile ed efficace. L’obiettivo è offrire un punto di accesso unico e sempre disponibile alle informazioni, assicurando risposte tempestive, coerenti e costantemente aggiornate, in linea con le fonti ufficiali relative ai bandi e agli strumenti operativi gestiti da Filse per conto di Regione Liguria.

Elemento distintivo del progetto è lo sviluppo su misura rispetto alla realtà operativa dell’ente. Il sistema è stato, infatti, addestrato sulle casistiche reali maturate negli anni di attività di back office, modellato sull’expertise degli operatori Filse e arricchito da un vocabolario specialistico coerente con il linguaggio tecnico-finanziario dei procedimenti regionali. Ciò consente di offrire risposte altamente contestualizzate e aderenti alle specificità della finanza agevolata.

Il sistema è, inoltre, in grado di individuare correttamente i contenuti di interesse anche a partire da richieste non precisamente puntuali o prive della denominazione esatta del bando, interpretando il fabbisogno dell’utente e restituendo le opportunità più pertinenti.

Il nuovo centralino integrato con IA non sostituisce il personale attualmente impiegato nelle attività di assistenza e back office, ma ne rappresenta un supporto aggiuntivo. Il servizio è stato sviluppato per ampliare la capacità di risposta di Filse, garantendo continuità operativa 24 ore su 24 e una gestione più efficiente delle richieste, mentre gli operatori continueranno a svolgere un ruolo centrale nella gestione dei casi più complessi, nell'assistenza specialistica e nell'aggiornamento dei contenuti che alimentano il sistema.

La piattaforma si distingue inoltre per la sua elevata scalabilità, che permette di gestire picchi di richieste mantenendo standard qualitativi elevati, ed è progettata per evolversi nel tempo, integrando nuovi contenuti, aggiornamenti normativi e ulteriori casistiche, in linea con lo sviluppo delle attività della finanziaria regionale.

«Con questa iniziativa, Filse rafforza il proprio ruolo di facilitatore dello sviluppo economico e dell’innovazione in Liguria, introducendo uno strumento che unisce tecnologia avanzata e patrimonio di competenze interne» afferma il presidente Gerolamo Taccogna. «Il centralino intelligente rappresenta un passo concreto verso un modello di servizio più efficiente, accessibile e vicino alle esigenze di imprese e cittadini, valorizzando l’esperienza maturata e proiettandola in un contesto digitale evoluto».

“Con questo nuovo centralino, Regione Liguria prosegue il percorso strategico di innovazione portato avanti negli ultimi anni investendo in competenze, tecnologie e infrastrutture per costruire un ecosistema digitale moderno, sicuro e capace di generare valore per cittadini – commenta l'assessore regionale alla transizione digitale e informatica Luca Lombardi - Questo nuovo centralino di Filse risponderà 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 a tutti i quesiti che gli verranno posti dagli utenti col vantaggio di accorciare i tempi di risposta e di migliorare il rapporto tra pubblica amministrazione e privati”.