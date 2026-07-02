TARI a Ventimiglia, Stivala (PD) attacca il Comune: «Bollette poco trasparenti e cittadini indotti in errore»

È polemica sulle modalità con cui il Comune di Ventimiglia ha inviato ai contribuenti gli avvisi di pagamento della TARI. A sollevare la questione è Antonio Stivala, segretario del Circolo PD di Ventimiglia, che accusa l'amministrazione comunale di aver adottato un sistema «poco trasparente» nella comunicazione degli importi dovuti.

Secondo Stivala, nelle bollette recapitate a famiglie e attività economiche viene indicato esclusivamente l'acconto della tassa, circostanza che, a una prima lettura, potrebbe far pensare a una diminuzione dell'importo rispetto agli anni precedenti. «Sulla TARI l'amministrazione comunale sceglie ancora una volta una strada che non va nella direzione della trasparenza e della chiarezza dovute ai cittadini», dichiara il segretario Dem. «Solo successivamente, attraverso una frase inserita nella comunicazione, si specifica che si tratta di un acconto e che il saldo verrà notificato con le tariffe TARI 2026».

Nel mirino del Partito Democratico anche le tempistiche di recapito degli avvisi. La prima rata, infatti, aveva come scadenza il 30 giugno, ma, secondo Stivala, molti contribuenti avrebbero ricevuto la bolletta soltanto negli ultimi giorni, con tempi molto limitati per procedere al pagamento. «Si tratta di un metodo che riteniamo ingannevole, perché induce molti cittadini a credere di trovarsi di fronte a una riduzione della tassa, quando in realtà l'importo complessivo dovrà essere integrato successivamente», aggiunge.

Il segretario del Circolo PD chiama quindi in causa l'assessore ai Tributi, Adriano Catalano, invitandolo a chiarire le motivazioni della scelta adottata dall'amministrazione comunale: «L'assessore Catalano dovrebbe spiegare le ragioni di questa scelta e assumersene la responsabilità. I cittadini meritano informazioni chiare, complete e comprensibili, non comunicazioni che possono generare confusione o alimentare aspettative destinate a essere smentite nei prossimi mesi. I ventimigliesi non meritano di essere presi in giro costantemente da questa amministrazione», conclude Stivala.