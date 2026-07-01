Ventimiglia, manutenzione e decoro in via Tacito: in consiglio comunale sbarca l'interrogazione del Pd

Sbarca in consiglio comunale a Ventimiglia l'interrogazione sulla manutenzione e il decoro in via Tacito presentata dai consiglieri comunali di minoranza Alessandro Leuzzi e Vera Nesci.

"Camminando con dei cittadini mi hanno fatto notare che in via Tacito nella zona che una volta era chiamata Le Logge, nei pressi del padel, i marciapiedi sono malandati. Volevo sapere se questi marciapiedi fanno parte dei lavori di manutenzione a scomputo del progetto che aveva ottenuto l'Amministrazione Scullino per la costruzione della Coop" - dice il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi illustrando l'interrogazione - "Non si può accettare un termine come quello utilizzato dall'assessore nella risposta alla mia interrogazione. Praticamente l'assessore mi dice che auspica che questi lavori vengano fatti in un tempo non ben definito. O fa l'assessore o no fa l'assessore. Lei ha l'obbligo di far fare questi lavori. Lei li costringe a fare i lavori che devono fare perché i cittadini che abitano in quella zona meritano lo stesso rispetto di quelli del centro. Le chiedo di obbligare chi sta facendo quei lavori a fare il marciapiede affinché torni ad essere percorribile da cittadini, turisti e da chi andrà a parcheggiare nel parcheggio di corso Genova".

"Quegli oneri di urbanizzazione, che devono essere effettivamente realizzati, l'ha voluti la nostra amministrazione" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Come abbiamo voluto, attraverso Talea, la costruzione di questo grande supermercato con le conseguenze. Ho visto che il cantiere è fermo ma ciò non vuol dire che quello che è stato sottoscritto non venga realizzato perché oltre ai marciapiedi c'è lo sfondamento di via Cabagni Baccini su via Tacito, il marciapiede che è stato fatto con relativa illuminazione, la zona pedonale di fronte all'asilo nido e tutte le alberature che devono essere fatte per il verde con il grosso intervento dei marciapiedi di via Tacito, che è stata una delle nostre richieste più pressanti. La concessione edilizia è stata ritirata, gli oneri sono stati pagati e ora ci sono da fare le opere che sono da fare. L'invito è che questi oneri di urbanizzazione si realizzino nel più breve tempo possibile".

"Noi abbiamo citato tutti gli interventi che devono fare" - risponde il vicesindaco Marco Agosta - "Sono il primo che vuole fare i marciapiedi in via Tacito. Avevano dei problemi di sottoservizi con Rivieracqua e spero che possano essere risolti a breve. Hanno fatto un sopralluogo in settimana e spero che inizino a fare quelle opere che sono fondamentali per il quartiere".