Ventimiglia, rotonda in corso Genova demolita. Agosta: "Responsabilità in capo alla direzione dei lavori"

In consiglio comunale a Ventimiglia sbarca la question time presentata dal consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto sulla rotatoria di corso Genova realizzata e poco dopo demolita.

"Organi di stampa locali hanno riportato la notizia della costruzione durante la notte e la successiva demolizione avvenuta in tempi estremamente rapidi della nuova rotatoria realizzata in corso Genova" - dice il consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto illustrando l'interrogazione - "Secondo quanto riportato dalla stampa, la demolizione sarebbe stata resa necessaria a causa dell'eccessiva altezza del cordolo, definita quale conseguenza di un errore di valutazione generale. Sempre secondo gli organi di informazione, la rotatoria sarà completamente rifatta 'a raso'. La vicenda ha suscitato forte preoccupazione e perplessità tra i cittadini, sia sotto il profilo della corretta esecuzione delle opere pubbliche sia con riferimento ai costi che potrebbero ricadere sulla collettività. Appare, perciò, necessario chiarire le responsabilità tecniche ed amministrative che hanno determinato la necessità di demolire un'opera appena realizzata. Inoltre, risulta indispensabile garantire la massima trasparenza circa l'utilizzo delle risorse pubbliche impiegate per l'intervento. Si interroga, quindi, il Sindaco e la Giunta per sapere qual è stato l'iter progettuale e tecnico che ha portato alla realizzazione della rotonda di corso Genova? Chi abbia preposto, verificato e validato il progetto esecutivo dell'opera? Quali siano state le motivazioni tecniche precise che hanno reso necessaria la demolizione dell'intervento appena realizzato? Se siano già state accertate eventuali responsabilità tecniche, professionali o amministrative e, in caso affermativo, quali provvedimenti l'Amministrazione intende assumere? Quale sia il costo complessivo sostenuto sino ad oggi per la realizzazione e la successiva demolizione della rotatoria? Se i maggiori oneri derivanti dalla demolizione e dal rifacimento dell'opera saranno posti a carico dell'Amministrazione comunale ovvero della ditta esecutrice, del progettista, del direttore dei lavori o di altri soggetti eventualmente responsabili? Se il rifacimento dell'opera comporterà ritardi sul cronoprogramma complessivo dei lavori previsti in corso Genova? Quali misure l'Amministrazione intende adottare affinché analoghe situazioni non abbiano a ripetersi nella realizzazione di future opere pubbliche?".

"Quanto accaduto in merito alla rotatoria di levante in zona Nervia ha certamente suscitato attenzione e preoccupazione. Comprendo le osservazioni del consigliere Martinetto e il dibattito che si è sviluppato nell'opinione pubblica, oggi, però, è doveroso fare chiarezza e ricostruire i fatti per come si sono realmente svolti" - risponde il vicesindaco Marco Agosta - "Ringrazio il consigliere Martinetto per questa interrogazione perché mi offre l'opportunità di spiegare con precisione la vicenda e, soprattutto, di rassicurare i cittadini sul futuro dell'opera. La mattina stessa in cui siamo venuti a conoscenza delle criticità legate soprattutto al traffico della rotatoria realizzata, il sindaco e io ci siamo recati immediatamente sul posto. Dopo aver verificato la situazione abbiamo convocato i soggetti competenti alla presenza della polizia locale. Una volta accertata la difformità dell'intervento rispetto agli indirizzi impartiti dall'Amministrazione, è stata disposta l'immediata demolizione avvenuta nell'arco di circa un'ora e mezza. E' importante ribadirlo con assoluta chiarezza: quella soluzione non rappresentava l'indirizzo politico dell'Amministrazione comunale. Esistono atti e documenti che lo dimostrano e che sono a disposizione di chiunque voglia consultarli. Già il 4 maggio scorso avevo convocato una riunione presso l'ufficio del sindaco, alla presenza del Rup, della direzione dei lavori e dell'impresa esecutrice. In quella sede era stato espresso e ribadito un indirizzo preciso: evitare qualsiasi intervento che potesse creare disagi alla viabilità o ostacolare l'accesso al parcheggio. La rotatoria successivamente realizzata, invece, non era stata autorizzata né condivisa secondo le procedure previste e si poneva in evidente contrasto con le indicazioni impartite. Per questo motivo il sindaco, d'accordo con il sottoscritto, ha tempestivamente richiesto al Rup, in qualità di responsabile unico del procedimento e dirigente dell'area tecnica, di avviare un'indagine interna finalizzata a ricostruire l'intero iter autorizzativo e ad accertare chi avesse assunto la decisione di procedere in quella direzione. Dall'istruttoria è emersa una chiara responsabilità in capo alla direzione dei lavori. Spetterà ora al Rup valutare con la necessaria severità e nell'ambito delle proprie competenze se sussistono ancora le condizioni per proseguire il rapporto fiduciario con la direzione dei lavori e, contestualmente, definire il percorso più opportuno per la realizzazione dell'intervento relativo alla rotatoria. Desiro, tuttavia, rassicurare tutti su un punto fondamentale: i lavori del parcheggio proseguono regolarmente. L'intervento ormai è nella fase conclusiva e riguarda il completamento dei posti auto nella zona più a levante, il miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale e gli ultimi dettagli necessari per l'apertura definitiva dell'intera area. Manca, per esempio, un piccolo asfalto nella rampa di accesso. Ad oggi il parcheggio è fruibile per circa il 90 per cento della sua estensione e confidiamo che già entro la settimana prossima possa essere aperta anche la scalinata più vicina al centro cittadino. Per quanto riguarda, invece, la rotatoria di levante convocherò a breve un tavolo, penso venerdì mattina, con tutti i soggetti coinvolti per individuare la soluzione migliore garantendo il minor disagio possibile ai cittadini e realizzando un accesso da levante che sia realmente sicuro, funzionale ed efficace. L'obiettivo dell'amministrazione rimane quello di completare un'opera importante per la città nel pieno rispetto delle procedure, della sicurezza e dell'interesse pubblico".