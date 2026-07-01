Posa della fibra ottica, SìAmo Camporosso: "Assetti stradali ancora provvisori, il Comune intervenga subito"

"A distanza di anni dalla realizzazione degli interventi per la posa della fibra ottica in via Braie e in numerose altre strade del territorio comunale, il ripristino definitivo del manto stradale continua a mancare in molti tratti di Camporosso". A denunciarlo è il gruppo consiliare di minoranza “SìAmo Camporosso”, formato dai consiglieri comunali Maurizio Morabito, Domenica Arsì e Marco Bertaina, che chiede all’Amministrazione comunale di intervenire con urgenza nei confronti della società che ha eseguito i lavori affinché vengano completate le asfaltature definitive.





"Via Braie, corso della Repubblica e numerose altre vie del territorio presentano ancora i ripristini provvisori realizzati dopo gli scavi per la posa della fibra ottica" - dichiarano i consiglieri comunali di minoranza Maurizio Morabito, Domenica Arsì e Marco Bertaina – "Nel frattempo sono stati effettuati ulteriori interventi e i rappezzi si sono moltiplicati, senza che si sia mai arrivati al rifacimento completo della carreggiata".

Secondo il gruppo consiliare "il problema non riguarda soltanto il decoro urbano, ma soprattutto la sicurezza della circolazione. I continui avvallamenti, i dislivelli e le fasce di asfalto provvisorio rappresentano un potenziale pericolo, soprattutto per motociclisti e ciclisti, ma anche per gli automobilisti. Non è accettabile che, dopo così tanto tempo, i cittadini debbano continuare a percorrere strade che attendono ancora il ripristino definitivo".

I consiglieri evidenziano, inoltre, una situazione che appare difficilmente comprensibile: "È sufficiente osservare quanto accade nei comuni limitrofi per rendersi conto della differenza. In molti casi, dopo la posa della fibra ottica, il ripristino definitivo dell’asfalto è stato eseguito nel giro di pochi giorni dal termine dei lavori. A Camporosso, invece, in molte strade si continua ancora oggi a circolare su rappezzi provvisori risalenti a diversi anni fa. Ci chiediamo perché nel nostro Comune non sia stato preteso lo stesso livello di tempestività e di qualità".

Per questo motivo “Sì Amo Camporosso” chiede all’Amministrazione comunale di "sollecitare con decisione la società incaricata affinché gli interventi vengano programmati ed eseguiti entro il mese di luglio. Intervenire ora è fondamentale. Nel mese di agosto molte imprese sospendono l’attività per la pausa estiva e, con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno, le condizioni climatiche non sono più favorevoli per realizzare asfaltature di qualità. Rinviare ancora significherebbe con ogni probabilità lasciare i cittadini in questa situazione per molti altri mesi".