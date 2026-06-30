Passa in Promozione. Il consiglio comunale premia il Ventimiglia Calcio.

Prima dell'inizio della seduta odierna l'Amministrazione comunale ha, infatti, consegnato una targa commemorativa alla squadra per congratularsi con il Ventimiglia Calcio per lo straordinario traguardo raggiunto. "Il ritorno in Promozione è motivo di entusiasmo e di grande orgoglio per tutta la città" – dichiara il sindaco Flavio Di Muro - "I colori del Ventimiglia Calcio sono i colori di chi crede nella passione e nel calcio. Un riconoscimento simbolico ma carico di gratitudine, per una squadra che con impegno, sacrificio e passione ha saputo portare in alto il nome della nostra città, regalando un’emozione che tutta Ventimiglia condivide. Questa simbolica iniziativa è per complimentarvi con voi a nome di tutto il consiglio comunale. Abbiamo preparato una targa commemorativa. Grazie Ventimiglia Calcio. Siamo orgogliosi di voi, continuate cosi. Oggi, come sempre, forza Ventimiglia Calcio!".

Inoltre, l'assessore Tiziana Faedda ha consegnato una medaglia a ogni calciatore per aver conquistato un risultato importante che rappresenta il coronamento di una stagione vissuta con sacrificio, passione, determinazione e spirito di squadra. Una vittoria costruita giorno dopo giorno, partita dopo partita, grazie all’impegno dei giocatori, dello staff tecnico, della dirigenza e di tutti coloro che hanno contribuito a questo successo.