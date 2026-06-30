Defezioni in maggioranza, manca il numero legale: salta il consiglio comunale di Ventimiglia

Manca il numero legale. Salta così il consiglio comunale a Ventimiglia.

Tra i banchi della maggioranza, nella seduta odierna, mancavano diversi consiglieri comunali: Matteo Ambesi e Rosa Papalia assenti giustificati e Gabriele Amarella ed Enzo Di Marco assenti senza apparente giustificazione. "Manca il numero legale da parte della maggioranza" - mette in risalto il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Riteniamo di non rimanere".

Il consiglio comunale viene così sospeso e rinviato a domani sera dal presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari. "Il consiglio comunale è saltato perché mancava il numero legale, è una vergogna" - commenta il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

"Nella settimana in cui hanno litigato per il presidente del consiglio e il nuovo assessore all'Igiene Ambientale alla prima occasione i partiti hanno fatto mancare il numero legale" - afferma il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "E' evidente che il sindaco non gestisce il consiglio comunale, quanto meno la maggioranza. C'è poi una lotta interna tra i partiti per accaparrarsi le poltrone, nel frattempo la città è nelle condizioni che abbiamo descritto ieri. E' uno schifo".

"Non è sicuramente mia intenzione sprecare soldi della comunità, anche perché nel conteggio siamo lontanissimi dai numeri di certi sprechi che abbiamo visto ultimamente, però, in questo particolare momento per la nostra città, con tutti i problemi e carenze che quotidianamente i nostri concittadini ci evidenziano, dobbiamo dare un segnale a questa maggioranza" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto - "Noi siamo qui per rappresentare i nostri elettori e anche gli altri, non è questione di poltrone, è questione di rispetto".

"Con tutti i problemi che ha Ventimiglia, è vergognoso che la maggioranza non abbia il numero legale" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Gabriele Sismondini - "Quattro assenze sono sintomo di un grave problema loro interno. Vedremo cosa succederà".