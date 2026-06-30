Sviluppo economico, a Milano incontro tra gli assessori di Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto

Si è svolto oggi a Milano un incontro istituzionale tra gli assessori allo Sviluppo Economico delle Regioni del Nord a statuto ordinario Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto: Vincenzo Colla (Emilia-Romagna), Alessio Piana (Liguria), Guido Guidesi (Lombardia), Andrea Tronzano (Piemonte) e Massimo Bitonci (Veneto). L'iniziativa, promossa in una fase cruciale che coincide con la conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha rappresentato un momento di confronto strategico finalizzato a valutare lo stato di salute dei rispettivi sistemi economici e produttivi, alla luce dei profondi cambiamenti degli scenari internazionali, delle nuove dinamiche geopolitiche e delle sfide legate alla competitività europea. L'obiettivo condiviso dai cinque assessori è quello di definire una posizione strategica comune sui temi dello sviluppo economico valorizzando le specificità e le complementarità dei rispettivi ecosistemi economici.



Le cinque Regioni rappresentano infatti il motore economico del Paese: insieme contribuiscono a oltre la metà del Prodotto interno lordo italiano e costituiscono uno degli hub manifatturieri più avanzati e competitivi d'Europa. Un patrimonio che svolge un ruolo determinante per la crescita economica nazionale ed europea. L'incontro nasce anche dalla volontà condivisa di analizzare in modo approfondito l'evoluzione dei rispettivi ecosistemi economici e industriali, individuando punti di forza, criticità e nuove opportunità derivanti dal mutato contesto internazionale.



Si è deciso di costruire una piattaforma stabile di confronto tra le cinque Regioni per elaborare proposte comuni sulle principali politiche economiche, favorire lo sviluppo della manifattura avanzata e rafforzare la competitività delle imprese. La ‘Cabina di regia’ comune sarà istituita nelle prossime settimane con una visione al 2050 nel contesto europeo per formulare proposte legislative e proposte di nuovi strumenti al governo nazionale e alla commissione europea; la stessa cabina di regia, dopo uno studio elaborato sugli ecosistemi regionali, svilupperà sinergie ed obiettivi settoriali.

