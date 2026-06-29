Piazza Nota, il Comune apre al dialogo con i commercianti: al lavoro su deroghe per il carico e scarico senza cambiare gli orari

La richiesta dei commercianti di introdurre una nuova finestra pomeridiana o serale per le operazioni di carico e scarico in piazza Nota resta sul tavolo, ma l'amministrazione comunale punta a una strada diversa: nessuna modifica immediata agli orari dell'area pedonale, bensì un confronto diretto con gli operatori per individuare soluzioni calibrate sulle singole esigenze.È questo l'esito dell'incontro che si è svolto nelle scorse ore, durante il quale sono emerse le criticità evidenziate dalle attività della zona, alle prese con la nuova organizzazione della piazza dopo la pedonalizzazione.

L'assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella parla di un confronto costruttivo e lascia intendere che il Comune è pronto a valutare strumenti alternativi all'apertura generalizzata della piazza: "C'è stato un ragionamento fattivo con i commercianti, dove sono emerse ovviamente le loro necessità. L'amministrazione lavorerà insieme a loro per condividere e cercare di soddisfare le loro esigenze, in modo tale che ci sia un accordo che consenta di portare avanti anche la loro attività, con gli approvvigionamenti e le forniture, sulla base proprio delle singole richieste."

La richiesta avanzata da alcuni operatori riguarda la possibilità di poter accedere alla piazza anche nella fascia tra le 18 e le 20, ma proprio su questo punto il Comune preferisce mantenere prudenza. L'obiettivo è trovare soluzioni personalizzate, valutando caso per caso le reali necessità delle attività economiche: "Magari potrà essere addirittura più performante: andremo a vedere quelle che sono le esigenze, in modo tale da tener conto veramente dei bisogni e degli interessi. Faremo di tutto per venirgli incontro con deroghe, l'indicazione delle targhe e tutto quello che si può fare per lavorare insieme e coniugare l'interesse pubblico della piazza, la realizzazione degli eventi e gli interessi dei singoli operatori economici."

Al momento, però, l'ipotesi di istituire una seconda fascia oraria di carico e scarico resta congelata, almeno durante la stagione estiva. Una scelta che nasce dalla volontà di preservare la nuova area pedonale e di evitare un precedente che potrebbe poi essere richiesto anche in altre zone del centro storico. Secondo quanto emerso durante il confronto, infatti, aprire una finestra serale rischierebbe di compromettere la fruibilità della piazza proprio negli orari di maggiore presenza di residenti e turisti e durante i numerosi eventi già programmati. Inoltre, una deroga stabile potrebbe generare richieste analoghe anche in altre aree pedonali della città, rendendo più difficile mantenere un criterio uniforme.

Per questo motivo il Comune intende procedere con gradualità, privilegiando la valutazione delle singole situazioni. Rimane infatti già attivo un canale dedicato attraverso il quale cittadini e attività possono segnalare esigenze particolari, come accessi per persone con disabilità, traslochi o altre necessità documentate, che vengono esaminate caso per caso. L'attuale disciplina resta quindi invariata: le operazioni di carico e scarico sono consentite dalle 4 alle 10.30 del mattino, mentre successivamente piazza Nota torna a essere area pedonale, con accessi consentiti esclusivamente nei casi autorizzati.

L'amministrazione, dunque, non chiude la porta alle richieste dei commercianti, ma punta a una soluzione condivisa che permetta di conciliare le esigenze delle attività economiche con il progetto di riqualificazione del centro storico e con la vocazione pedonale della piazza.