Decoro urbano a Vallecrosia al Mare, sfalci d'erba e pulizia delle strade: parte il piano estivo (Foto)

Sfalci d'erba, pulizia delle strade e degli sbocchi dei rii. Sono gli interventi previsti dall'Amministrazione Perri per il decoro urbano a Vallecrosia al Mare.

"Ai blocchi di partenza il piano estivo per il decoro urbano. Nei prossimi giorni saranno completati gli sfalci dell’erba in tutte le vie cittadine, prenderanno il via la pulizia della via Provinciale, degli sbocchi dei rii invasi dalle canne e del torrente, sia nel centro cittadino sia nel centro storico" - fa sapere l'Amministrazione Perri che ha predisposto un pacchetto di interventi che presenta come parte della programmazione definita nei mesi scorsi e pensata per accogliere al meglio residenti e turisti durante la stagione estiva - "Alcuni lavori hanno richiesto tempi più lunghi del previsto per l’attesa delle autorizzazioni necessarie".

"Manteniamo gli impegni presi" - afferma il sindaco Fabio Perri, ricordando che la programmazione era stata predisposta tra febbraio e marzo - "Abbiamo scelto di rispettare tutte le procedure amministrative prima di avviare i cantieri, perché è questo il modo corretto di amministrare la cosa pubblica".

Il decoro urbano resta una delle priorità dell’assessore ai Lavori pubblici Cristian Quesada, che ringrazia "i cittadini per la pazienza dimostrata. Tra gli interventi già conclusi figurano il ritorno del lavaggio delle strade, un servizio che mancava da anni e la riqualificazione delle aree verdi con nuove fioriture in aiuole e fioriere".

"L’estate è entrata nel vivo e Vallecrosia al Mare deve presentarsi al meglio" - evidenzia il sindaco Fabio Perri - "L’obiettivo è offrire ai cittadini una città più ordinata e accogliente e ai turisti un’immagine all’altezza della vocazione della nostra località. Continueremo a lavorare affinché tutti gli interventi programmati vengano portati a termine".