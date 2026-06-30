Sanremo, la cultura non va in vacanza: da domani i nuovi orari estivi per il museo e la biblioteca

Con l’arrivo della stagione estiva, l’assessorato alla cultura rimodula gli orari di apertura dei suoi principali poli culturali, museo e biblioteca, per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini, dei turisti e dei tanti studenti universitari fuori sede che, con la pausa estiva delle lezioni, ritornano a casa e hanno la necessità di spazi adeguati per continuare a studiare.

Da domani (1° luglio) e sino al 31 agosto, il museo e la biblioteca osserveranno i seguenti orari:

- museo civico (Palazzo Nota): aperto dal martedì alla domenica, con una doppia fascia oraria studiata per favorire le visite serali, dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 22:30 (lunedì chiuso)

- biblioteca civica (via Carli, 1): orario continuato dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 22:30. Sabato dalle 8:15 alle 13

"Vogliamo che i nostri luoghi della cultura siano sempre più vivi, inclusivi e accessibili – dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali - soprattutto in un periodo di grande affluenza come quello estivo. Con questa riorganizzazione, per la quale ringrazio il Servizio Beni Culturali e tutto il personale coinvolto, offriamo a residenti, studenti universitari che rientrano durante le vacanze estive e turisti, l'opportunità di frequentare la biblioteca e visitare il nostro patrimonio museale anche nelle ore serali"