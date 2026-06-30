Asl 1, via libera dei sindaci alla nomina di Marino Anfosso: parere favorevole della Conferenza riunita a Imperia

Parere favorevole della Conferenza dei Sindaci di Asl 1 alla nomina del dottor Marino Anfosso come Direttore dell'azienda. La decisione è stata assunta nel corso della riunione che si è svolta questa mattina nella Sala Consiliare del Comune di Imperia, alla presenza da remoto del direttore generale di Ats Liguria Marco Damonte Prioli, del direttore sociosanitario Pierluigi Vinai e del vice direttore di Anci Liguria Luca Petralia. Tra i punti all'ordine del giorno figurava proprio il parere sulla nomina di Anfosso, già Coordinatore di Area 1, che ha ottenuto il via libera dei sindaci.

Il direttore generale di Ats Liguria Marco Damonte Prioli ha espresso soddisfazione per l'esito della votazione, sottolineando come «anche in Asl1 i sindaci hanno dato il loro parere favorevole alla nomina del dottor Anfosso come Direttore dell’Area 1, una conferma importante che premia il lavoro svolto sul territorio». Prioli ha quindi rivolto un augurio al nuovo direttore, aggiungendo: «Al dottor Anfosso va il plauso mio e di tutta Ats Liguria, per proseguire insieme nell’opera della messa a terra della Riforma Sanitaria Regionale».

Soddisfatto anche Marino Anfosso, che ha ringraziato gli amministratori locali per la fiducia accordata. «Ringrazio i sindaci per la disponibilità e fiducia nei miei confronti. In questi primi sei mesi ho lavorato con loro in maniera sinergica soprattutto per quanto riguarda l’attività territoriale, le Case della Comunità, l’auto-infermieristica e gli ambulatori di telemedicina da remoto per la popolazione anziana e fragile dell’entroterra, il tutto per il benessere dei nostri cittadini e cittadine», ha dichiarato.

Nel suo intervento, Anfosso ha rivolto un ringraziamento anche ai medici di medicina generale, evidenziandone il ruolo nelle Case della Comunità e nell'assistenza ai cittadini, concludendo con un pensiero per Prioli: «Sono felice di proseguire questo percorso al suo fianco e con Regione Liguria».