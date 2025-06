Mamma che caldo! Almeno fino a mercoledì disagi in tutta la provincia: a mezzogiorno picco massimo di 35 gradi

Ancora oggi e domani permangono temperature ampiamente al di sopra dei valori climatologici nella nostra provincia, sulla falsa riga di quelle di ieri, pressoché stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi. Proprio per questo da Arpal viene confermato l’elevato disagio fisiologico per caldo in tutto l’imperiese.

Nella notte le uniche temperature ‘gradevoli’ si sono registrate in alta montagna, tra cui Colle di Nava con 17,3, seguita da Verdeggia con 18,2, Rocchetta Nervina 20,1, Pieve di Teco 20,6, Triora 21,1. Temperature invece elevate, nella notte sulla costa, con Sanremo e Ventimiglia che fanno segnare quelle più alte con 27,9 gradi, seguite da Imperia con 27.

E le massime confermano i disagi da caldo. Il picco massimo (alle ore 12) spetta a Rocchetta Nervina con 35 gradi, seguita da Airole con 34,3,Borgomaro 33,8, Pieve di Teco 33,3, Ventimiglia 32,7, Imperia 30,3. Un po’ di frescura solo in alta quota, ai 1.800 metri di Poggio Fearza con 19,8 mentre a Triora troviamo 29 gradi, a Nava 26 e a Verdeggia 25,4.

Anche l’umidità non scherza con il 99% a Pieve di Teco mentre va un po’ meglio sulla costa, tra il 54% di Sanremo e il 56% di Ventimiglia mentre ad Imperia e Diano Marina si arriva al 73 e 75%.

Per oggi temperature ancora ampiamente al di sopra dei valori climatologici, pressoché stazionarie sia nei valori massimi sia in quelli minimi. Valori di umidità stazionari. Domani scenario invariato con condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo anche nella nostra provincia. Mercoledì, invece, sarà possibile una possibile lieve flessione delle temperature, associata a un lieve aumento dei valori di umidità. Permarranno quindi condizioni di elevato disagio fisiologico per il caldo.