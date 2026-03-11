 / Cronaca

Tir incastrato nei tornanti dei ‘Turnichetti’ tra Coldirodi e Capo Nero: strada bloccata, autista irreperibile (Foto)

Alcuni automobilisti hanno lanciato l’allarme questa mattina dopo aver trovato il camion fermo senza conducente

Un grosso Tir è rimasto incastrato in un tornante della strada tra la frazione sanremese di Coldirodi e la zona di Capo Nero ad Ospedaletti, la strada nota anche come quella dei ‘Turnichetti’.

Il fatto è avvenuto questa mattina e, a dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che, dopo aver notato il camion, sono scesi per capire cosa stesse accadendo ma senza trovare l’autista.

Ora le forze dell’ordine si occuperanno del caso e chiederanno un intervento dei Vigili del Fuoco per spostare il pesante mezzo e liberare la strada.

Carlo Alessi

