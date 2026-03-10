Vallecrosia, finestrino spaccato: vandalizzata l'auto del sindaco Perri (Foto)

Tentano di sforzare la portiera di un'auto parcheggiata ma non riescono e così spaccano il finestrino e mettono sottosopra l'interno della vettura. E' successo nella notte a Vallecrosia.

Un atto vandalico messo in atto da ignoti che ha coinvolto l'auto del sindaco Fabio Perri che ha così sporto denuncia ai carabinieri.

"Probabilmente cercavano soldi perché hanno lasciato il libretto dell'auto" - dice il primo cittadino, che questa mattina ha trovato l'auto, parcheggiata sotto casa, con il finestrino rotto.