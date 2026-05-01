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Cronaca | 01 maggio 2026, 08:02

Bordighera, scontro tra ambulanza e auto: tre feriti trasportati al pronto soccorso di Sanremo

Incidente nella notte in via Vittorio Emanuele II: coinvolti un mezzo di soccorso e un’auto, sul posto 118 e Carabinieri

Bordighera, scontro tra ambulanza e auto: tre feriti trasportati al pronto soccorso di Sanremo

Paura nella notte a Bordighera per un incidente stradale che ha coinvolto un’ambulanza e un’auto. L’allarme è scattato alle 2:00 in via Vittorio Emanuele II, dove si è verificato lo scontro che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Secondo le prime informazioni, nell’impatto sono rimaste coinvolte tre persone, tutte assistite sul posto dal personale sanitario. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti due mezzi di soccorso di base e un’automedica, oltre ai Carabinieri di Bordighera per i rilievi e la gestione della viabilità.

I feriti, classificati con traumi di media gravità, sono stati stabilizzati e successivamente trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo per ulteriori accertamenti. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, su cui stanno lavorando le forze dell’ordine. L’episodio ha causato disagi alla circolazione durante le operazioni di soccorso.

Carlo Alessi

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