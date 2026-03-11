 / Cronaca

Bordighera, tentano la truffa del “finto maresciallo” a una coppia di anziani: malvivente arrestato dai Carabinieri

Determinante la segnalazione dei familiari e il rapido intervento dei militari

Un tentativo di truffa ai danni di una coppia di anziani residenti sulle alture di Bordighera si è concluso con l’arresto di uno dei truffatori da parte dei Carabinieri della compagnia di Bordighera, intervenuti dopo la segnalazione dei familiari delle vittime. Il raggiro segue il classico schema della cosiddetta truffa del “finto maresciallo”, lo stesso già registrato a fine febbraio a Santo Stefano al Mare. 

Il truffatore ha chiamato l'anziano per il presunto furto avvenuto in una gioielleria e che l’auto dell'uomo sarebbe stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza nei pressi del negozio. Nonostante la pressione dei truffatori, la donna è riuscita a contattare il nipote, che ha immediatamente compreso la situazione e ha allertato i veri Carabinieri. Quando il truffatore si è presentato per ritirare il pacco, i Carabinieri erano già appostati nei pressi dell’abitazione ed è stato fermato pochi istanti dopo essere uscito con il pacco.

L’operazione conferma l’efficacia e la tempestività dell’intervento dei Carabinieri della compagnia di Bordighera, che grazie alla collaborazione dei familiari delle vittime sono riusciti a sventare il raggiro e a fermare il responsabile.

