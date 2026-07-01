Federazione Civica con Ventimiglia nel Cuore: "Serve un’azione unitaria, questa Amministrazione non ce la fa"

"Non sono più sufficienti slogan, selfie e le parole affabulanti del Sindaco, che è riuscito ad incantare con la 'filiera' (certamente presente ma i meriti vanno a chi quella filiera la governa): l’arte della narrazione (una caratteristica forgiata in questi tre anni dal Sindaco) riesce ad ammaliare ma le storie create non sono più sufficienti, perché i fatti raccontano una storia diversa e i cittadini ne sono diventati non solo e non più spettatori ma veri e propri protagonisti, loro malgrado" - dice Federazione Civica con Ventimiglia nel Cuore che ritiene che sia, effettivamente, arrivato il momento di un’azione unitaria, e non solo delle forze di minoranza, perché "di tutta evidenza questa Amministrazione non ce la fa".

"Il Sindaco, nonostante tutto, non è riuscito fino ad oggi ad amministrare bene l’ordinario: la pulizia della città, il degrado in cui versa, lo stato delle strade e dei marciapiedi, le frazioni dimenticate, la mancanza di sicurezza, il fallimento della gestione Ambiente e Turismo" - sottolinea - "Non è riuscito neppure a portare a termine, ad ultimare, a rendere operative opere già predisposte dalla precedente amministrazione: a titolo di esempio, ci riferiamo al centro anziani, opera ultimata dalla precedente amministrazione, poi utilizzata da questa per scopi diversi, modificata e, comunque, ad oggi ancora chiusa e senza la destinazione sua propria; alla scuola di Ventimiglia Alta: saremo senza dubbio presenti a settembre all’inaugurazione perché non dimentichiamo le parole del Sindaco, che aveva riferito che con la stagione scolastica 2026/27 la scuola sarebbe stata operativa, ultimata e pronta, per augurare ai nostri piccoli un buon inizio anno scolastico, forse… o, forse, li accompagneremo nelle vecchie scuole, che, anche se necessitano di interventi, almeno sono operative; alle opere di protezione della costa e del reef, anche in questo caso pare che non sia stato puntualmente eseguito quanto finanziato; ai parcheggi di corso Genova, opera che merita approfondimenti ma non possiamo sottacere gli ultimi eventi della 'rotonda che non c’è', che viene costruita di notte, per essere demolita di giorno: chi è il responsabile? chi paga? Il sistema delle navette, le alberature, i pannelli fotovoltaici? Forse rientrano in quella storia ben narrata cui facevamo riferimento all’inizio ma non nei fatti concreti. Il Parco Roja? Il PalaSalute? Le Palestre? San Secondo? La lista è veramente tanto lunga".

"Parlare, come abbiamo visto, serve solo ad affascinare mentre i fatti, questi sì, non possono essere solo parole al vento ma qualcosa di tangibile che, al momento è da inserire nella casella dei 'non pervenuti'" - afferma - "Concludiamo impegnandoci a far sentire in concreto la voce dei nostri cittadini per il tramite del nostro consigliere Nico Martinetto, che è sempre disponibile. Verranno fatti video esplicativi, semplici e puntuali, per smuovere il torpore che invade questa amministrazione, considerato che solo grazie alle segnalazioni, chi dovrebbe previamente monitorare, si accorge del necessario e cerca di porre rimedio, anche se non sempre ci riesce. Non possiamo abbandonare la nostra città, dobbiamo riappropriarcene, per fare in modo che finalmente il cambiamento si veda, al momento basta veramente poco: pulizia, sicurezza e opere pubbliche terminate, chiedere nuove idee e nuovi progetti sarebbe troppo… ci penseremo più avanti!".