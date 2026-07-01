Vallecrosia al Mare, consiglio comunale lunedì: permute, parcheggio fotovoltaico, segreteria e opere pubbliche

A Vallecrosia al Mare è stato convocato il consiglio comunale per lunedì 6 luglio 2026 alle ore 21:00 in prima convocazione (seconda convocazione alle 22:00). La seduta sarà pubblica e trasmessa in streaming attraverso il link disponibile sulla home page del sito istituzionale del Comune. L’ordine del giorno si presenta ricco di temi che spaziano dalla gestione del patrimonio pubblico fino a interventi urbanistici e organizzativi.

Dopo la lettura e approvazione dei verbali della precedente riunione consiliare, passaggio formale ma necessario per la validazione degli atti già discussi, tra i punti centrali figura il perfezionamento di una procedura di permuta gratuita di terreni tra il Comune e un soggetto privato. L’operazione riguarda aree situate in zona “servizi” del P.U.C., ai margini del centro storico, e finalizzata alla realizzazione di un’opera pubblica di interesse collettivo. Spazio anche al nuovo regolamento del parcheggio a valle di via Aurelia, denominato “Aurelia”, realizzato nell’ambito di un partenariato pubblico-privato. Il progetto prevede la gestione ventennale dell’area, comprensiva di manutenzione e produzione energetica tramite pannelli fotovoltaici.

Il consiglio sarà chiamato ad approvare anche un permesso di costruire convenzionato relativo a un ampliamento residenziale in via Santa Croce. L’intervento comprende la realizzazione di un’opera pubblica a scomputo oneri e l’approvazione del relativo progetto esecutivo. Infine, sarà trattata la convenzione per il servizio di segreteria comunale e la presa d’atto del recesso unilaterale del Comune di Ceriale dalla convenzione in essere, con conseguente ridefinizione degli assetti amministrativi.