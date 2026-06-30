Ventimiglia, Crisafulli attacca la maggioranza dopo il Consiglio saltato: «Di Muro prenda atto del fallimento»

«Quello andato in scena questa sera è l'ennesimo, desolante spettacolo offerto dalla politica locale»: lo dichiara Alessio Crisafulli, esponente di Ventimiglia vicino al Movimento 5 Stelle, commentando il rinvio del Consiglio comunale a causa della mancanza del numero legale. «Non si è trattato di un imprevisto dell'ultimo minuto, ma di assenze ingiustificate che hanno coinvolto trasversalmente l'intera coalizione di centrodestra: un consigliere assente per la lista civica del sindaco, uno per la Lega, uno per Forza Italia e uno per Fratelli d'Italia. Una defezione matematica e chirurgica che sa tanto di "fronda" interna e ben poco di senso civico».

Secondo Crisafulli, «se i consiglieri che hanno contribuito all'elezione del sindaco leghista Flavio Di Muro oggi scelgono di non presentarsi in aula, senza nemmeno fornire una giustificazione, significa che questa amministrazione ha smarrito la propria guida e la propria dignità politica». L'affondo finale è rivolto direttamente al primo cittadino: «Sindaco Di Muro, i cinema proiettano i titoli di coda quando la storia è finita. La sua maggioranza questa sera ha spento le luci in aula. Prenda atto del fallimento, risparmi a Ventimiglia una lenta agonia amministrativa e firmi il "The End" di questa consiliatura».