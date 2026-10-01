Sanremo: Mercato Annonario, CNA Imperia "Riqualificazione da costruire insieme, coinvolgendo operatori e associazioni"

La CNA Imperia accoglie con favore il percorso di riqualificazione del Mercato Annonario di Sanremo e il lavoro dell’assessore alle Attività produttive e Mercati Silvana Ormea. Per l’associazione, la prospettiva di procedere per lotti, intervenendo sia all’interno sia all’esterno della struttura, deve tradursi in una trasformazione duratura, capace di migliorare il servizio offerto a cittadini e visitatori e, allo stesso tempo, di creare condizioni concrete per consentire agli operatori di investire nelle proprie attività. Un progetto che, secondo CNA, dovrà essere accompagnato da un confronto costante con chi quotidianamente lavora all’interno dell’Annonario.

"Riconosciamo all’assessore Ormea un impegno costante e attento. Il dialogo con il Comune deve accompagnare tutte le fasi del progetto, dalla definizione degli interventi alla loro realizzazione e alla gestione futura – sottolinea il segretario provinciale di CNA Imperia, Luciano Vazzano –, chiediamo un confronto continuativo con gli operatori e con tutte le associazioni rappresentative, per condividere priorità, tempi e soluzioni". Per CNA, chi lavora nel mercato deve poter conoscere la direzione del cambiamento e contribuire alla sua costruzione, evitando che la riqualificazione venga percepita come un percorso calato dall’alto.

Tra le priorità indicate dall’associazione ci sono anche gli interventi sulle parti più visibili della struttura. Accessi, marciapiedi, facciata e spazi esterni rappresentano infatti il primo biglietto da visita per cittadini e turisti. CNA chiede di completare le sistemazioni evitando interventi frammentari che lascino irrisolte le criticità. All’interno vengono invece indicati come necessari una pulizia regolare, la manutenzione delle volte e dei corpi illuminanti, maggiore decoro e una migliore fruibilità degli spazi. L’associazione propone inoltre una programmazione stabile delle manutenzioni, con responsabilità definite e verifiche periodiche.

Un altro tema centrale è quello dei banchi attualmente vuoti. CNA chiede che i futuri bandi per le assegnazioni siano inseriti in una visione complessiva del mercato, attraverso criteri trasparenti e un’offerta merceologica in grado di integrare e valorizzare le attività già presenti. L’obiettivo non sarebbe quindi soltanto quello di riempire gli spazi disponibili, ma di rafforzare l’attrattività dell’Annonario, creando opportunità per nuove imprese e consolidando al tempo stesso il lavoro degli operatori che già svolgono la propria attività all’interno della struttura.

"Il mercato può diventare un punto di ritrovo e di riferimento nel centro di Sanremo, frequentato per fare la spesa, conoscere i prodotti e vivere la città – prosegue Vazzano –, la sua forza è il rapporto diretto con gli operatori, la qualità del fresco e il legame con il territorio". CNA propone quindi di valorizzare maggiormente il racconto dei prodotti e delle filiere, affiancando alla vendita degustazioni e iniziative di promozione delle produzioni locali. L’associazione chiede inoltre di valutare, dove consentito dalle regole e compatibilmente con la struttura, spazi e modalità per il consumo sul posto e per la somministrazione collegata alle attività del mercato.

Le proposte si collegano alle osservazioni che CNA Imperia aveva già formalizzato al Comune lo scorso 9 febbraio sulla bozza di regolamento. In quell'occasione l’associazione aveva posto l’accento sulla partecipazione di tutte le associazioni rappresentative, sulla necessità di criteri chiari per la somministrazione e l’area consumo, sulla trasparenza nella gestione e negli affidamenti, oltre che sulla prevedibilità dei costi e sulla sostenibilità delle concessioni. Con il regolamento approvato, CNA ripropone ora questi indirizzi per la definizione del progetto e dei successivi atti applicativi, chiedendo un quadro comprensibile che permetta agli operatori di programmare.

"Per investire servono fiducia e certezze: tempi dei lavori, condizioni di utilizzo degli spazi e costi sostenibili – sottolinea ancora Vazzano –, un percorso condiviso con il Comune può dare agli operatori la prospettiva necessaria per rinnovare i banchi, migliorare la presentazione dei prodotti e sviluppare nuovi servizi". Per CNA, dunque, le preoccupazioni degli operatori devono essere ascoltate e affrontate con risposte concrete, facendo della trasformazione dell’Annonario un'opportunità di sviluppo e non un semplice obbligo.

Particolare attenzione viene chiesta anche per l’organizzazione dei cantieri. CNA ritiene necessario tutelare la continuità delle attività, prevedendo fasi di intervento concordate, accessi sempre fruibili e informazioni tempestive sia agli operatori sia alla clientela. Parallelamente, anche le imprese saranno chiamate a fare la propria parte attraverso la cura dei banchi, la pulizia, la qualità del servizio e la disponibilità a rinnovare l’offerta. L’associazione assicura che accompagnerà il percorso, raccogliendo le esigenze degli operatori e sostenendo il confronto con l’amministrazione comunale.

"L’obiettivo è un mercato curato e vitale, nel quale gli operatori possano guardare avanti e scegliere di investire. Il dialogo costante con il Comune deve trasformare questa prospettiva in risultati duraturi – conclude Vazzano –, l’Annonario può diventare un luogo di incontro che valorizza il lavoro delle imprese e contribuisce alla vita del centro di Sanremo. È un’occasione che dobbiamo costruire insieme".