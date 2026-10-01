Migranti, il Senatore Gianni Berrino (FdI): "Il via libera Ue ai rimpatri rafforza la linea del Governo Meloni"

Il via libera definitivo del Consiglio dell'Unione europea alle nuove norme sui rimpatri viene accolto positivamente dal senatore sanremese di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, componente della commissione Giustizia del Senato. Il provvedimento, secondo l'esponente di FdI, rappresenta un passaggio importante nel contrasto all'immigrazione irregolare e nell'attuazione delle procedure di rimpatrio. Berrino sottolinea in particolare la possibilità per gli Stati membri di utilizzare strumenti considerati più efficaci per rendere operative le procedure. Tra le novità indicate dal senatore c'è anche quella relativa alla possibilità di istituire centri di rimpatrio in Paesi extra UE. Una decisione che, nella lettura di Berrino, segna un cambio di passo a livello europeo.

"Il via libera definitivo del Consiglio Ue alle nuove norme sui rimpatri è un risultato importante che rafforza la linea portata avanti dal Governo Meloni per contrastare l'immigrazione irregolare e rendere finalmente effettive le procedure di rimpatrio", afferma Berrino. Il senatore evidenzia come le nuove regole consentano agli Stati membri di disporre di ulteriori strumenti per intervenire sui casi di permanenza irregolare. "Le nuove regole consentiranno agli Stati membri di utilizzare strumenti più efficaci e aprono anche alla possibilità di istituire centri di rimpatrio in Paesi extra UE", prosegue il parlamentare di Fratelli d'Italia. Secondo Berrino, si tratterebbe di una svolta rispetto a una fase che, a suo giudizio, sarebbe stata caratterizzata da una scarsa efficacia delle procedure.

Nel commentare la decisione europea, Berrino rivendica quindi il ruolo del Governo guidato da Giorgia Meloni nel riportare il tema dei rimpatri al centro del confronto europeo. "È una svolta concreta, dopo anni di immobilismo. Il Governo Meloni ha avuto il merito di riportare al centro dell'agenda europea il principio secondo cui chi non ha diritto a restare deve essere rimpatriato", dichiara il senatore. La posizione espressa si inserisce nella linea politica di Fratelli d'Italia sul tema dell'immigrazione, con particolare attenzione al contrasto degli ingressi irregolari e al rafforzamento dei controlli. Berrino considera il nuovo quadro europeo un ulteriore elemento a sostegno delle politiche portate avanti dall'esecutivo italiano.

Nella parte conclusiva della sua nota, il senatore sanremese rivolge quindi una critica alle forze di opposizione, sostenendo che "mentre l'Europa cambia passo, la sinistra italiana continua a tacere". Berrino guarda ora alla fase di attuazione delle nuove disposizioni e chiede di proseguire lungo la strada indicata dal Governo. "Adesso avanti, senza esitazioni, più sicurezza, più controllo dei confini e una politica dei rimpatri finalmente efficace", conclude il parlamentare di Fratelli d'Italia.