Ventimiglia, nuova asta per i terreni dietro l’ex ACI: base complessiva da 211.896 euro

Nuovo tentativo per la vendita dei terreni situati in via Trossarelli, a Ventimiglia, nell’area compresa tra l’ex sede ACI, un edificio condominiale e la Caserma della Guardia di Finanza. L’Amministrazione comunale ha infatti avviato la ripetizione della procedura di asta pubblica dopo che il primo bando per la vendita congiunta dei due terreni non aveva ricevuto offerte. La nuova gara riguarda ancora una volta entrambi i lotti, che dovranno essere acquistati necessariamente insieme. L’area, oggi utilizzata come parcheggio, si trova in una posizione particolarmente vicina al centro cittadino. La superficie complessiva è di circa 244 metri quadrati e, secondo le stime, potrebbe consentire la realizzazione di circa 12 posti auto.

Il compendio comprende un terreno di proprietà del Comune di Ventimiglia e un secondo terreno appartenente a Civitas S.r.l. a socio unico in liquidazione. La scelta di procedere con una vendita unitaria è legata alle caratteristiche dell’area e alla sua conformazione, che renderebbero i singoli lotti non pienamente utilizzabili se considerati separatamente. Il bando stabilisce quindi che le offerte dovranno riguardare obbligatoriamente entrambi i terreni. Una formula già adottata nel primo tentativo di alienazione, che tuttavia non aveva prodotto alcuna offerta e aveva quindi portato alla necessità di ripetere la procedura.

Per il nuovo bando è prevista una riduzione del 10% del prezzo posto a base d’asta rispetto alla precedente procedura. Gli importi indicati sono pari a 135.000 euro per il terreno comunale e a 76.896 euro per quello di Civitas S.r.l. in liquidazione, per un valore complessivo di 211.896 euro. Le offerte dovranno essere formulate esclusivamente in aumento rispetto alle rispettive basi d’asta. La vendita resta dunque subordinata alla presentazione di una proposta che comprenda entrambi i terreni e che superi gli importi stabiliti nel bando.

L’area viene attualmente utilizzata come parcheggio e rappresenta uno spazio di circa 244 metri quadrati di fronte alla Guardia di Finanza. La sua collocazione, tra l’ex ACI e il fabbricato condominiale, ne determina anche la particolare conformazione e spiega la decisione dell’Amministrazione di mantenere la vendita congiunta. Il nuovo procedimento rappresenta quindi un secondo tentativo di alienazione del compendio, dopo che la prima asta non aveva trovato soggetti interessati all’acquisto alle condizioni precedentemente stabilite.

C’è però anche un elemento di novità rispetto al futuro dell’area. L’Amministrazione comunale ha infatti anticipato che, qualora anche questa seconda asta dovesse andare deserta, sta valutando la possibilità di non procedere con ulteriori tentativi di vendita. L’esito della nuova procedura sarà quindi determinante per capire se esistano operatori interessati all’acquisto del compendio alle condizioni fissate dal Comune e da Civitas.

La gara consentirà ora di verificare l’interesse del mercato per i due terreni e per le potenzialità dell’area, oggi destinata a parcheggio. La base complessiva resta fissata in 211.896 euro, con offerte obbligatoriamente riferite all’intero compendio. In caso di nuovo esito negativo, l’Amministrazione dovrà quindi decidere se mantenere l’attuale situazione oppure individuare una diversa prospettiva per i terreni di via Trossarelli.