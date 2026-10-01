Camporosso, Morabito: "Serve il lavaggio dei marciapiedi in via Braie, piazza d’Armi e via Aurelia" (Foto)

"Serve il lavaggio dei marciapiedi in via Braie, piazza d’Armi e via Aurelia" - dice il consigliere comunale di minoranza a Camporosso Maurizio Morabito.

A Camporosso Mare cresce la richiesta di maggiore attenzione alla pulizia dei marciapiedi, in particolare lungo via Braie, piazza d’Armi e via Aurelia. A raccogliere le segnalazioni di cittadini e, soprattutto, di diverse attività commerciali della zona è il consigliere comunale Morabito, che chiede all’Amministrazione di intervenire con una programmazione più puntuale del lavaggio delle aree pedonali. "Parliamo di zone molto frequentate ogni giorno da residenti, clienti e turisti" – sottolinea Morabito – "Credo sia giusto garantire non solo lo spazzamento ordinario ma anche un lavaggio periodico dei marciapiedi, soprattutto nei tratti dove sono presenti numerose attività".

"Dalla documentazione relativa al servizio di igiene urbana del comune di Camporosso risulta che l’appalto comprende anche il lavaggio delle strade e delle piazze, con un monte ore annuale dedicato, oltre ai servizi di spazzamento manuale, meccanizzato e misto" - afferma Morabito - "Via Aurelia, piazza d’Armi e via Braie risultano, inoltre, comprese tra le aree interessate dai servizi di pulizia previsti. Per questo chiedo che venga verificato il piano operativo del servizio e che si intervenga anche sui marciapiedi di via Braie, piazza d’Armi e via Aurelia. Non si tratta di chiedere qualcosa di straordinario ma di utilizzare al meglio un servizio già previsto nell’appalto, nell’interesse del decoro e della vivibilità di Camporosso Mare".