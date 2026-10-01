Tommasini saluta Amaie Energia: il 9 ottobre il passaggio di consegne, Giancarlo Ghinamo verso la nuova presidenza?

È arrivato il momento del passaggio di consegne ai vertici di Amaie Energia e Servizi. Sergio Tommasini ha invitato soci e rappresentanti degli organi di informazione all’Assemblea dei Soci in programma venerdì 9 ottobre alle 10.45 negli uffici della società, al termine della quale è previsto un punto stampa. Un appuntamento che avrà anche un valore personale per il presidente, che chiuderà il mandato iniziato il 9 settembre 2024. Sarà l’occasione per tracciare il bilancio di poco più di due anni alla guida della partecipata e, soprattutto, per presentare il passaggio alla nuova fase. Tommasini ha infatti annunciato ai soci che l’Assemblea sarà anche il momento per conoscere il suo successore e per illustrare il percorso di continuità della società.

La sua avventura alla guida di Amaie Energia era iniziata nell’estate del 2024, quando il sindaco Alessandro Mager lo aveva indicato per la presidenza della multiutility. L’assemblea del 9 settembre aveva poi formalizzato la nomina, con un Cda composto da Fabio Finamore, Liliana De Falco, Tiziana Ramoino e Mauro Albanese. L’arrivo di Tommasini aveva segnato il passaggio dalla presidenza di Andrea Gorlero a una nuova fase della società, che nel frattempo aveva ampliato e consolidato il proprio ruolo nei servizi pubblici locali. Rifiuti, Mercato dei Fiori, pista ciclopedonale e altre attività hanno rappresentato il terreno sul quale il nuovo presidente si è trovato a operare fin dai primi mesi.

Uno dei primi temi affrontati da Tommasini è stato proprio quello della raccolta dei rifiuti. Già nell’agosto 2024, appena indicato alla presidenza, aveva parlato della necessità di analizzare le criticità del sistema e di guardare alle esperienze maturate in altri territori, citando anche la Costa Azzurra come possibile riferimento. Nel corso del mandato è quindi maturato il progetto delle ecoisole informatizzate, destinato a modificare progressivamente il sistema di conferimento e a ridurre il ricorso al porta a porta. Un percorso accompagnato da difficoltà amministrative e da un contenzioso davanti al Tar, che nel 2025 aveva determinato uno slittamento dei tempi per l'installazione delle 80 nuove isole. L’obiettivo dichiarato dalla società è stato quello di arrivare a una raccolta differenziata del 65%.

L’altro grande capitolo della presidenza Tommasini è quello legato agli investimenti sul Mercato dei Fiori. Il progetto finanziato anche attraverso il PNRR prevede un intervento di forte riqualificazione del complesso di Valle Armea, con una nuova organizzazione degli spazi, interventi sulla logistica, la banca del freddo e un impianto fotovoltaico. Nel 2025 l’assemblea della società aveva approvato il piano economico-finanziario del Mercato e le linee guida del Piano Industriale 2025-2034, confermando un investimento complessivo nell’ordine dei 17 milioni di euro, con una parte significativa coperta da contributi. Un progetto destinato a ridisegnare uno dei patrimoni economici e produttivi più importanti della città.

Parallelamente, sotto la presidenza Tommasini è stato portato avanti il rafforzamento patrimoniale di Amaie Energia. Nel giugno 2025 l’assemblea aveva approvato un aumento di capitale da 6 milioni di euro, attraverso conferimenti in denaro e immobiliari. L’operazione è stata completata nel luglio 2026 con il conferimento dell’ex sede di Amaie Srl, per un valore di 3,7 milioni di euro, dopo i precedenti 2,3 milioni versati dai soci. Il capitale sociale è così salito a 11,378 milioni di euro, con l’obiettivo indicato dalla società di rafforzare la capacità di investimento e l’accesso al credito. "Si apre una nuova fase della storia dell’azienda", aveva sottolineato Tommasini commentando il completamento dell’operazione.

Nel maggio scorso il presidente aveva comunicato ufficialmente ai soci l’avvio del percorso di transizione, parlando di un lavoro "intenso e particolarmente significativo". Nel bilancio tracciato dalla società figurano il consolidamento delle attività principali, il rafforzamento dell’igiene urbana, l’introduzione delle ecoisole e il graduale superamento del precedente modello di raccolta, oltre agli investimenti sul Mercato dei Fiori. La conclusione del mandato arriva inoltre mentre Tommasini è impegnato in un altro incarico di rilievo: dal 1° febbraio 2026 è direttore generale dell’Agenzia regionale ligure per i rifiuti, ARLIR, con un incarico triennale. Un elemento che ha accompagnato la decisione di avviare per tempo la procedura per la successione alla guida di Amaie Energia.

E ora, dunque, si guarda al nome del possibile successore. Giancarlo Ghinamo era stato indicato già a maggio come il candidato in pole per la presidenza. Commercialista sanremese, Ghinamo vanta una lunga esperienza nel mondo delle società partecipate: prima con incarichi anche in Area 24, quindi con un lungo percorso ai vertici del Casinò di Sanremo, dove era entrato nella governance nel 2013 e aveva successivamente ricoperto il ruolo di amministratore delegato. Nell’aprile 2023 era stato nominato presidente e amministratore delegato della Casinò Spa, incarico lasciato nel 2025 con il rinnovo del Cda deciso dalla nuova amministrazione comunale. La sua eventuale nomina ad Amaie Energia rappresenterebbe quindi un ritorno ai vertici di una partecipata sanremese.

La successione, però, deve seguire il percorso previsto dagli organi societari. Il Comune di Sanremo ha pubblicato ad agosto l’avviso per raccogliere le candidature alla presidenza, fissando al 14 settembre il termine per la presentazione delle domande. L’incarico del nuovo presidente è previsto fino all’approvazione del bilancio consuntivo 2026 e la scelta dovrà essere formalizzata dall’Assemblea dei Soci. Il nome di Ghinamo resta quindi quello indicato come possibile successore, in attesa della formalizzazione. Il 9 ottobre, dopo l’Assemblea, il quadro dovrebbe diventare definitivo. Per Tommasini sarà invece il momento dei saluti e dei ringraziamenti, ma anche quello per consegnare al nuovo vertice una società che, negli ultimi due anni, ha affrontato una fase intensa di trasformazione, investimenti e riorganizzazione.