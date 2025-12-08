Sanremo, luci e ponte dell’Immacolata regalano un weekend da tutto esaurito: centro affollato e città piena di turisti (Foto)

Sanremo inaugura la stagione invernale con un weekend dell’Immacolata da record. Tra l’accensione delle luminarie, il ponte lungo e un ricco calendario di eventi, la città si è presentata ai visitatori nella sua veste più vivace e attrattiva, registrando un afflusso di turisti che ha superato le aspettative.

Le vie del centro, da via Matteotti al cuore del quadrilatero commerciale, sono state letteralmente prese d’assalto sia sabato 6 dicembre – giorno della tradizionale accensione delle luci natalizie – sia domenica 7. Ma anche i quartieri più periferici hanno vissuto un clima di grande movimento, segno che l’ondata di presenze ha coinvolto l’intero tessuto cittadino. Negozi, bar, locali e ristoranti hanno lavorato senza sosta, con molti esercenti che hanno parlato di “giornate piene come a Capodanno”.

Una spinta decisiva è arrivata dagli eventi collaterali che hanno animato la città. La Sanremo Marathon, con la sua carica di atleti, accompagnatori e famiglie, ha richiamato centinaia di persone, portando ritmo e curiosità lungo tutto il percorso cittadino. Allo stesso tempo, l’avvio di Area Sanremo ha attirato giovani cantanti, staff e appassionati provenienti da ogni regione italiana, contribuendo a riempire alberghi e strutture ricettive.

Un mix vincente che ha trasformato il ponte dell’Immacolata in una sorta di anteprima della stagione turistica invernale, sempre più centrale per l’economia cittadina. Le immagini delle strade gremite, delle luminarie accese e della città in festa rappresentano un ottimo biglietto da visita in vista delle festività natalizie e soprattutto del weekend di Capodanno, atteso come il vero picco della stagione.

Sanremo, dunque, parte con il piede giusto: luci, eventi e un clima mite hanno fatto il resto, regalando alla città un ponte dell’Immacolata che resterà tra i più partecipati degli ultimi anni.