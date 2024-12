Bordighera, Una Nuvola sul Mare: L'arte di Ambra Scali tra Land Art e riflessi sull'identità (Foto)

Nuova opera per l'artista bordigotta Ambra Scali, che questa volta si è cimentata in un lavoro di Land Art apparso di fornte al Caranca di Bordighera.

In questa occasione la giovane artista ha realizzato una nuvola fatta in polistirene e ovatta naturale, in modo da non andare a compromettere la salvaguardia dell'ambiente.

"Ho realizzato quest'opera per la rivista americana Syncronicity - spiega Scali - per la quale ho realizzato alcune foto di questa scultura. Dopo averla assemblata, grazie all'aiuto di un amico l'abbiamo portata al largo e poi abbiamo fatto gli scatti".

La collaborazione con Syncronicity nasce in seguito alla call internazione a cui Scali ha partecipato nel 2022 a Grosseto, con il lavoro 100Colori esposto ancora oggi a Venezia.

La Land Art è una forma di arte nata in America alla fine degli anni Sessanta in cui gli artisti intervengono direttamente a contatto con la natura, realizzando opere che si inseriscono nell'ambiente circostanze senza trasformarlo e che spesso sono destinate a deteriorarsi. Un'arte naturale che la contro le convenzioni degli stili.

"L'identità è un concetto complesso e sfuggente - afferma Scali - un insieme di elementi che definiscono chi siamo, come ci vediamo e come veniamo percepiti dagli altri. La ricerca dell'identità è un viaggio personale, talvolta tumultuoso, che può essere paragonato a una nuvola. Come una nuvola nel cielo, l'identità è in continua evoluzione, influenzata da vari fattori esterni e interni. La nuvola rappresenta in modo potente la ricerca dell'identità; essa simboleggia il nostro viaggio personale, la nostra evoluzione continua e l'interconnessione con il mondo che ci circonda. Così come osserviamo le nuvole nel cielo, possiamo riflettere sulla nostra identità, accettando la sua fluidità e celebrando le esperienze che ci hanno resi ciò che siamo. In questo modo, diventa non solo una metafora della nostra ricerca, ma anche un invito a esplorare e abbracciare la complessità della nostra esistenza".