Ospedaletti: 'Bella Ciao' si o no, il presidente dell'Anpi Amelia Narciso bacchetta duramente il Sindaco Cimiotti

“Ci risiamo! Mi sembra quasi di sentire le risate che i nostri partigiani si sarebbero fatti sentendo le affermazioni del prode difensore della libertà, il Sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti che, armato di segretari e circolari sta strenuamente affrontando la dura esperienza del 25 aprile tenendo alta la sua bandiera della libertà: le armi?”

Interviene duramente il presidente dell’Anpi di Sanremo e Imperia, Amelia Narciso, commentando la querelle nata ieri nella città delle rose, dopo la decisione di un consigliere di opposizione di affiggere ad Ospedaletti alcuni cartelli con il testo di ‘Bella Ciao’ e la relativa risposta del primo cittadino.

“Dall'alto della sua carica – prosegue Amelia Narciso - in nome delle competenze che gli sono proprie, poche parole: non si canti Bella Ciao perché di parte, perché la libertà è… cosa è davvero la libertà glielo potrebbero insegnare quei giovani che la libertà l'hanno conosciuta solo quando sono saliti in montagna, patendo fame, freddo, affrontando la sofferenza delle ferite e delle torture e la morte, per dare a tutti, compreso lei Sig. Sindaco, la libertà che oggi ci riconosce la Costituzione. Lo sa Cimiotti – va avanti - quel piccolo volumetto su cui lei ha giurato quando ha assunto una carica attraverso libere elezioni, avendo potuto liberamente fare la sua campagna elettorale e incredibilmente diventare il rappresentante dei cittadini di Ospedaletti”.

“Le vorrei dare un consiglio – termina il presidente Anpi - invece di assurde e irricevibili circolari con divieti di antica memoria, dedichi il 25 aprile a rileggere qualche libro di storia e il discorso di Calamandrei sulla Costituzione, quella su cui ha giurato. Buon 25 aprile di libertà per tutti, anche per le canzoni che lo raccontano”.