Ospedaletti: una serra a scuola, i ragazzi coltivano l'insalata e la mangiano insieme alle famiglie (Foto e Video)

Importante progetto, quello realizzato dalle classi terza e quinta delle elementari ‘De Amicis’ di Ospedaletti, con il fattivo aiuto del Comune, in particolare del Sindaco, Daniele Cimiotti, e dell’Assessore Manuela Salimbeni.

E’ stata installata, all’interno del giardino al piano terra del plesso scolastico, una serra (da 6 metri per 4) dove vengono coltivate verdure dai bambini, in un ambiente molto particolare. All’interno della serra si trovano moderne tecnologie, in un ambiente di ‘culture idroponiche’

In pratica, invece di avere terra ci sono alcuni bancali in plastica con diversi buchi dove vengono messe le radici e, dove al di sotto scorre l’acqua, addizionata dei nutrienti necessari per la crescita delle piante.

Della coltivazione delle piantine si è occupato un imprenditore del settore, Paolo Gazzotti, che ha una fattoria didattica a Diano Marina. Da remoto il lavoro viene seguito dalla ‘New Soft’ di Saluzzo e collaborano anche Rete Met, Daniele Laiosa e Gabriele Solari di ‘Agroid’.

Si tratta di un progetto che intende far capire ai più giovani come coltivare insalata e verdure ed anche a invogliarli a mangiarla, visto che sono spesso restii a farlo. Una sorta di educazione alimentare per la quale vengono coinvolte anche le famiglie, visto che i prodotti vengono portati a casa e consumati dai ragazzi, con un contributo simbolico.