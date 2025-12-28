Giornata di shopping a Bordighera, il mercato straordinario ravviva il lungomare (Foto)

Giornata di shopping a Bordighera. L'idea, proposta dall'ormai ex Amministrazione Ingenito, di accorpare i due appuntamenti del mercato settimanale del giovedì del 25 dicembre e del 1° gennaio in un’unica data funziona.

Tante persone, cittadini, turisti e famiglie, grazie anche alla bella giornata di sole, da questa mattina si sono recate sul lungomare di Bordighera, chiuso al transito veicolare per tutto il giorno, per fare un giro tra le diverse bancarelle allestite dai Pennoni fino al Baretto, di fronte alla stazione ferroviaria.

I banchi di cibo, vestiti, scarpe e oggetti vari resteranno fino alle 17 di oggi. Soddisfatti sia i cittadini che i turisti che hanno anche sottolineato come "sarebbe bello se il mercato settimanale fosse sempre alla domenica invece del giovedì".