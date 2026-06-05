Problema della bassa pressione idrica risolto al liceo G.D. Cassini: nuova vasca installata, servizi ripristinati per studenti e personale

Il disagio segnalato nei giorni scorsi dalle famiglie del liceo scientifico G.D. Cassini di Sanremo è stato risolto. La dirigente scolastica, Mara Ferrero, ha confermato oggi che il problema era legato all’insufficiente portata dell’acquedotto e non a guasti diffusi agli impianti dei bagni. In collaborazione con la Provincia, ente competente per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, è stata installata una nuova vasca al piano terra che ha ripristinato la normale erogazione dell’acqua nei servizi.

Secondo la preside, molti bagni funzionavano regolarmente anche durante le criticità, mentre un unico locale era effettivamente danneggiato — e lo sarebbe stato a seguito del gesto di uno studente. Le verifiche tecniche avevano inizialmente focalizzato l’attenzione sulla pressione dell’acqua, ipotizzando possibili aumenti di consumo stagionale o anomalie sulla rete; le analisi e l’intervento congiunto hanno però permesso di individuare rapidamente la soluzione più efficace.

La nuova vasca, installata in tempi rapidi grazie al coordinamento tra dirigenza e Provincia, ha risolto l’insufficiente portata e ha eliminato la necessità di misure di contingentamento dell’accesso ai servizi igienici. La dirigente ha ringraziato i tecnici intervenuti e rassicurato famiglie, studenti e personale: le condizioni igienico-sanitarie e la funzionalità dei locali sono ora tornate alla normalità.

Resta attiva la collaborazione tra scuola e Provincia per monitorare la rete e prevenire futuri disagi, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico che avevano inizialmente alimentato dubbi su possibili variazioni dei consumi idrici. Le famiglie saranno informate di eventuali ulteriori interventi e degli esiti dei controlli periodici per garantire continuità e sicurezza agli utenti dell’istituto.