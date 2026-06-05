RivierALP, Sanremo inaugura il nuovo tracciato MTB Colle Melosa-mare: stanziati 1.684 euro per l'evento

Si è svolto questa mattina, a Colla Melosa, il primo evento del progetto transfrontaliero Alcotra RivierAlp "Ciclovie e Cammino tra le Alpi e il Mare".

L’iniziativa ha portato alla realizzazione di un nuovo e suggestivo percorso per la discesa in bici fuoristrada (MTB) da Colla Melosa a Sanremo (circa 40 km), che collega quindi la sommità delle Alpi Liguri direttamente al mare e alla ciclopedonale costiera, e che si inserisce in un più ampio piano di promozione turistica del comprensorio outdoor transfrontaliero. Era presente, su delega dell'assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni, la consigliera comunale Desirée Negri. Vi giro alcune foto e il video che spiega il progetto

L'iniziativa si svolge oggi e domani e rappresenta un momento di promozione e divulgazione delle attività realizzate grazie al progetto, che punta a sviluppare un'offerta turistica outdoor sostenibile collegando le Alpi Liguri alla costa attraverso una rete di percorsi cicloturistici ed escursionistici. Oggi, a Colle Melosa, si è svolta la presentazione del percorso “B” della Ciclovia RivierALP e di un itinerario accessibile mediante joelette, speciale ausilio fuoristrada che consente anche alle persone con disabilità motoria di affrontare sentieri e percorsi montani. Domani è invece in programma, al Villaggio dei Fiori, una conferenza pubblica dedicata all'illustrazione delle attività e dei risultati raggiunti dal progetto. Nella determina si evidenzia come l'Amministrazione abbia ritenuto opportuno organizzare l'evento per garantire "ampia divulgazione del lavoro svolto e delle correlate prospettive di sviluppo nello specifico campo turistico", sottolineando le ricadute positive per il territorio e le comunità locali.

Per la realizzazione delle iniziative sono stati affidati alcuni servizi logistici e organizzativi. In particolare, è stata prevista l'ospitalità per quattro operatori del Club Alpino Italiano impegnati nelle dimostrazioni sull'utilizzo delle joelette, un servizio di trasporto per rappresentanti istituzionali e biciclette tra San Romolo e Colle Melosa e l'organizzazione della conferenza conclusiva con aperitivo per circa cinquanta partecipanti. Il progetto RivierALP, di cui il Comune di Sanremo è partner insieme a enti italiani e francesi coordinati dal Comune di Limone Piemonte, mira a rafforzare il ruolo del turismo sostenibile e della cultura nello sviluppo economico dell'area transfrontaliera delle Alpi Marittime, creando collegamenti cicloturistici e percorsi escursionistici tra montagna e mare.